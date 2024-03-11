У Криму партизани спалюють передвиборчі агітаційні матеріали
Київ • УНН
Активісти партизанського руху "Жовта стрічка" в Криму спалили в Сімферополі агітаційні матеріали російських окупантів, заявивши, що виборів не буде, а буде суд і Гаага.
Партія передвиборчих матеріалів російських окупантів була знищена у Сімферополі. Про це повідомили активісти партизанського руху Жовта стрічка, передає УНН.
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Активісти руху "Жовта стрічка" спалюють запрошення на фейкові вибори окупантів та їхню агітаційну макулатуру, адже виборів не буде, буде суд і буде Гаага
Активісти руху "Жовта стрічка" розвісили по окупованому Криму жовті стрічки17.09.23, 16:51 • 173369 переглядiв