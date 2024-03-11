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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9086 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Криму партизани спалюють передвиборчі агітаційні матеріали

Київ • УНН

 • 111070 перегляди

Активісти партизанського руху "Жовта стрічка" в Криму спалили в Сімферополі агітаційні матеріали російських окупантів, заявивши, що виборів не буде, а буде суд і Гаага.

У Криму партизани спалюють передвиборчі агітаційні матеріали

Партія передвиборчих матеріалів російських окупантів була знищена у Сімферополі. Про це повідомили активісти партизанського руху Жовта стрічка, передає УНН.

Цитата

Активісти руху "Жовта стрічка" спалюють запрошення на фейкові вибори окупантів та їхню агітаційну макулатуру, адже виборів не буде, буде суд і буде Гаага

 йдеться в повідомленні.

Активісти руху "Жовта стрічка" розвісили по окупованому Криму жовті стрічки17.09.23, 16:51 • 173369 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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