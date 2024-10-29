В КНДР боятся вероятного покушения на жизнь Ким Чен Ына - СМИ
Киев • УНН
Северная Корея внедряет новые меры безопасности для защиты Ким Чен Ына из-за угрозы покушений. Пхеньян устанавливает системы глушения связи и оборудование для обнаружения дронов.
Северная Корея повысила уровень безопасности из-за возможных покушений на своего лидера Ким Чен Ына. Об этом пишет южнокорейский телеканал Yonhap TV, передает УНН.
Детали
Согласно отчету южнокорейской разведки КНДР усилила меры безопасности для своего лидера Ким Чен Ына на фоне беспокойства по поводу потенциального покушения на убийство.
Речь идет в частности о развертывании средств глушения связи и работе над внедрением оборудования для обнаружения дронов. Отдельно разведка указала, что в этом году количество публичных выступлений Ким Чен Ына выросло на 60% по сравнению с 2023 годом.
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Отмечается также, что Пхеньян стирает следы своих предшественников и усиливает обожествление Ким Чен Ына, требуя от зарубежного персонала изучать только "мнение Ким Чен Ына".
Разведка Южной Кореи также утверждает, что КНДР готовится к повторному запуску разведывательного спутника и внимательно следит за возможностью седьмого ядерного испытания после президентских выборов в США.
Напомним
Президент Южной Кореи сообщил о визите делегации в Украину для обсуждения присутствия северокорейских войск в России. Делегация проведет брифинг для ЕС и встретится с украинскими представителями разведки и обороны.