У КНДР бояться ймовірного замаху на життя Кім Чен Ина - ЗМІ
Київ • УНН
Північна Корея впроваджує нові заходи безпеки для захисту Кім Чен Ина через загрозу замахів. Пхеньян встановлює системи глушіння зв'язку та обладнання для виявлення дронів.
Північна Корея підвищила рівень безпеки через можливі замахи на свого лідера Кім Чен Ина. Про це пише південнокорейський телеканал Yonhap TV, передає УНН.
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Згідно зі звітом південнокорейської розвідки КНДР посилила заходи безпеки для свого лідера Кім Чен Ина на тлі занепокоєння з приводу потенційного замаху на вбивство.
Йдеться зокрема про розгортання засобів глушіння зв'язку та роботу над впровадженням обладнання для виявлення дронів. Окремо розвідка вказала, що цьогоріч кількість публічних виступів Кім Чен Ина зросла на 60% у порівнянні з 2023 роком.
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Зазначається також, що Пхеньян стирає сліди своїх попередників і посилює обожнювання Кім Чен Ина, вимагаючи від закордонного персоналу вивчати лише "думку Кім Чен Ина".
Розвідка Південної Кореї також стверджує, що КНДР готується до повторного запуску розвідувального супутника і уважно стежить за можливістю сьомого ядерного випробування після президентських виборів у США.
Нагадаємо
Президент Південної Кореї повідомив про візит делегації в Україну для обговорення присутності північнокорейських військ у росії. Делегація проведе брифінг для ЄС та зустрінеться з українськими представниками розвідки й оборони.