В Киевской области под завалами ищут двух человек после удара рф с детонацией, Минобороны поручило "полный аудит" складов

В селе Мила Киевской области ещё двух человек до сих пор пытаются найти под завалами после вражеского удара рф с последующей детонацией, в результате чего погибли 37 человек и ещё 15 получили ранения, сообщили в Минобороны, поручив "провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов", пишет УНН.

Склоняем головы в глубокой скорби вместе с каждой семьёй, потерявшей близких из-за ужасной трагедии в селе Мила под Киевом. По состоянию на 14:50 29 августа известно о 37 погибших и 15 раненых. Ещё двух человек до сих пор пытаются найти под завалами - сообщили в Минобороны.

В заявлении в Минобороны Украины подчеркнули: "Размещение складов со взрывчаткой рядом с жилыми домами — недопустимо. Все ответственные руководители составляющих Сил безопасности и обороны, отечественного ОПК должны провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов. Подобные объекты не должны находиться рядом с жилыми домами".

"Сейчас на месте в Бучанском районе Киевской области работают спасатели, медики и полицейские, а общины делают всё возможное для спасения и поддержки пострадавших.россия обязательно ответит за все преступления против украинцев, которые она совершает на нашей земле", — указали в МОУ.

"Боеприпасов рядом с жилыми домами быть не может, будут выводы" - Зеленский отреагировал на удар рф по Киевской области и детонацию и показал видео