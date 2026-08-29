На Київщині під завалами шукають двох людей після удару рф з детонацією, Міноборони доручило "повний аудит" складів

У селі Мила Київської області ще двох людей досі намагаються знайти під завалами після ворожого удару рф з подальшою детонацією, що забрало життя 37 людей і залишило ще 15 поранених, повідомили у Міноборони, доручивши "провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів", пише УНН.

Схиляємо голови у глибокій скорботі разом із кожною родиною, яка втратила близьких через жахливу трагедію в селі Мила на Київщині. Станом на 14:50 29 серпня відомо про 37 загиблих і 15 поранених. Ще двох людей досі намагаються знайти під завалами - повідомили у Міноборони.

У заяві у Міноборони України наголосили: "Розміщення складів із вибухівкою поруч із житловими будинками — неприпустимо. Усі відповідальні керівники складових Сил безпеки та оборони, вітчизняного ОПК повинні провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів. Подібні об’єкти не мають перебувати поруч із житловими будинками".

"Зараз на місці в Бучанському районі Київщини працюють рятувальники, медики та поліцейські, а громади роблять усе можливе для порятунку й підтримки постраждалих.росія обов’язково відповість за всі злочини проти українців, які вона вчиняє на нашій землі", - вказали у МОУ.

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