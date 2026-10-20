В Киеве в результате российских атак 20 октября погиб человек, ещё 18 пострадали — Кличко

В течение 20 октября российские войска осуществили серию атак на Киев, в результате которых один человек погиб, еще 18 получили ранения и травмы. Из них 12 пострадавших остаются в стационарах столичных больниц. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

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В течение дня российские беспилотники атаковали несколько районов столицы. В частности, в Соломенском районе дрон попал в верхний этаж здания медицинского учреждения, частично разрушив крышу. Также обломки БпЛА упали на железнодорожные пути, однако пожара не возникло.

В Голосеевском районе обломки беспилотника повредили верхние этажи еще одного медицинского учреждения. В результате пострадали два человека, которым медики оказали помощь на месте. Также обломки падали на открытой территории возле жилых домов.

Удары по энергообъектам и другим районам столицы

Одним из самых тяжелых эпизодов атаки стало падение российского беспилотника возле автозаправочной станции на границе Киева и Киевской области. По предварительным сообщениям городской власти, там погиб один человек, еще семеро пострадали. Пятерых раненых госпитализировали.

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В Шевченковском районе российские войска попали в один из энергетических объектов. После ударов по энергетической инфраструктуре в нескольких районах столицы произошли частичные отключения электроэнергии.

Кроме того, в Деснянском районе зафиксировали попадание беспилотника на открытой территории возле зеленой зоны, а впоследствии — в складское здание. В Святошинском районе российский дрон попал на территорию гаражного кооператива.

По итогам атак 20 октября количество пострадавших в столице возросло до 18 человек, 12 из которых нуждаются в стационарном лечении. На местах попаданий работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия обстрелов и обследовали поврежденные объекты.

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