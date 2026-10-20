В Киеве частично обесточены четыре района из-за атаки РФ — где приостановлено движение электротранспорта

Из-за атаки врага на энергообъекты столицы частично обесточены четыре района, из-за отсутствия напряжения временно приостановлено движение электротранспорта, передает УНН со ссылкой на ДТЭК и Киевпастранс.

Киев: из-за атаки на энергообъекты столицы частично обесточены Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы - сообщили в ДТЭК.

Как сообщили в компании, энергетики уже работают, чтобы как можно скорее вернуть свет.

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Как сообщили в "Киевпастрансе", из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта на ул. Дегтяревской, ул. Данилы Щербаковского, бульваре Тараса Шевченко, ул. Якуба Коласа, Севастопольской площади, площади Валерия Марченко, ст. м. "Лукьяновская", ст. м. "Шулявская".

О восстановлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта обещают сообщить дополнительно.

Северный мост в Киеве не пострадал, но движение по нему затруднено