Северный мост в Киеве не пострадал, но движение по нему затруднено
Киев • УНН
КГГА опровергла удар по Северному мосту. Движение затруднено из-за документирования последствий атаки вблизи сооружения.
Северный мост в Киеве не подвергся ударам, вместе с тем движение по мосту может быть затруднено. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.
Детали
Как сообщили в КГГА, затруднение движения на Северном мосту связано с необходимостью документирования правоохранителями последствий атаки вблизи искусственного сооружения.
Также возможны отклонения от графика движения общественного транспорта, который курсирует по мосту.
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Ранее в соцсетях распространялась информация о «прилете» на Северном мосту.