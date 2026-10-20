Северный мост в Киеве не пострадал, но движение по нему затруднено

Северный мост в Киеве не подвергся ударам, вместе с тем движение по мосту может быть затруднено. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Как сообщили в КГГА, затруднение движения на Северном мосту связано с необходимостью документирования правоохранителями последствий атаки вблизи искусственного сооружения.

Также возможны отклонения от графика движения общественного транспорта, который курсирует по мосту.

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Ранее в соцсетях распространялась информация о «прилете» на Северном мосту.