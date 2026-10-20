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Атака вражеского БПЛА на Киев: один человек погиб, семеро пострадали, повреждено медучреждение

Киев • УНН

 • 2752 просмотра

В Киеве в результате атаки российских БПЛА погиб человек, семеро пострадали, пятерых госпитализировали. Повреждены медучреждение и железнодорожные пути.

Атака вражеского БПЛА на Киев: один человек погиб, семеро пострадали, повреждено медучреждение
Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В Киеве в результате атаки российских БпЛА погиб один человек, ещё семеро пострадали, пятерых из них госпитализировали. В Соломенском районе дрон попал в верхний этаж здания медицинского учреждения, частично повредив крышу. Также зафиксировали падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.

Семеро пострадавших сейчас в столице, где вражеский БпЛА упал возле АЗС на границе с Киевской областью. 5 раненых медики госпитализировали. Один человек погиб.

Также отмечается, что в Соломенском районе произошло попадание БпЛА в верхний этаж здания медучреждения. Есть частичное разрушение крыши.

Попадание обломков в институт кардиологии в Соломенском районе столицы. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В Голосеевском районе падение обломков на открытой территории неподалёку от жилых домов.

В Соломенском районе обломки БпЛА упали на железнодорожные пути. Пожара нет.

Экстренные службы направляются на место.

Зеленский прибыл в Норвегию — будет говорить о ПВО и встретится с Виткоффом20.10.26, 14:38 • 1836 просмотров

Ольга Розгон

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