Атака вражеского БПЛА на Киев: один человек погиб, семеро пострадали, повреждено медучреждение
Киев • УНН
В Киеве в результате атаки российских БПЛА погиб человек, семеро пострадали, пятерых госпитализировали. Повреждены медучреждение и железнодорожные пути.
В Киеве в результате атаки российских БпЛА погиб один человек, ещё семеро пострадали, пятерых из них госпитализировали. В Соломенском районе дрон попал в верхний этаж здания медицинского учреждения, частично повредив крышу. Также зафиксировали падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.
Семеро пострадавших сейчас в столице, где вражеский БпЛА упал возле АЗС на границе с Киевской областью. 5 раненых медики госпитализировали. Один человек погиб.
Также отмечается, что в Соломенском районе произошло попадание БпЛА в верхний этаж здания медучреждения. Есть частичное разрушение крыши.
В Голосеевском районе падение обломков на открытой территории неподалёку от жилых домов.
В Соломенском районе обломки БпЛА упали на железнодорожные пути. Пожара нет.
Экстренные службы направляются на место.
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