Атака вражеского БПЛА на Киев: один человек погиб, семеро пострадали, повреждено медучреждение

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В Киеве в результате атаки российских БпЛА погиб один человек, ещё семеро пострадали, пятерых из них госпитализировали. В Соломенском районе дрон попал в верхний этаж здания медицинского учреждения, частично повредив крышу. Также зафиксировали падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.

Семеро пострадавших сейчас в столице, где вражеский БпЛА упал возле АЗС на границе с Киевской областью. 5 раненых медики госпитализировали. Один человек погиб.

Также отмечается, что в Соломенском районе произошло попадание БпЛА в верхний этаж здания медучреждения. Есть частичное разрушение крыши.

Попадание обломков в институт кардиологии в Соломенском районе столицы. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В Голосеевском районе падение обломков на открытой территории неподалёку от жилых домов.

В Соломенском районе обломки БпЛА упали на железнодорожные пути. Пожара нет.

Экстренные службы направляются на место.

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