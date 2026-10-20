Атака ворожого БПЛА на Київ: одна людина загинула, семеро постраждали, пошкоджено медзаклад

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У Києві внаслідок атаки російських БпЛА загинула одна людина, ще семеро постраждали, п’ятьох із них госпіталізували. У Солом’янському районі дрон влучив у верхній поверх будівлі медичного закладу, частково пошкодивши дах. Також зафіксували падіння уламків у Голосіївському та Солом’янському районах. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

Семеро постраждалих наразі в столиці, де ворожий БпЛА впав біля АЗС на межі з Київською областю. 5 поранених медики госпіталізували. Одна людина загинула.

Також зазначається, що у Соломʼянському районі влучання БпЛА в верхній поверх будівлі медзакладу. Є часткове руйнування даху.

Влучання уламків в інститут кардіології у Соломʼянському районі столиці. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків.

У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на залізничні колії. Пожежі немає.

Екстрені служби прямують на місце.

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