Атака ворожого БПЛА на Київ: одна людина загинула, семеро постраждали, пошкоджено медзаклад
Київ • УНН
У Києві через атаку російських БПЛА загинула людина, семеро постраждали, п’ятьох госпіталізували. Пошкоджено медзаклад і залізничні колії.
У Києві внаслідок атаки російських БпЛА загинула одна людина, ще семеро постраждали, п’ятьох із них госпіталізували. У Солом’янському районі дрон влучив у верхній поверх будівлі медичного закладу, частково пошкодивши дах. Також зафіксували падіння уламків у Голосіївському та Солом’янському районах. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.
Семеро постраждалих наразі в столиці, де ворожий БпЛА впав біля АЗС на межі з Київською областю. 5 поранених медики госпіталізували. Одна людина загинула.
Також зазначається, що у Соломʼянському районі влучання БпЛА в верхній поверх будівлі медзакладу. Є часткове руйнування даху.
У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків.
У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на залізничні колії. Пожежі немає.
Екстрені служби прямують на місце.
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