Атака ворожого БПЛА на Київ: одна людина загинула, семеро постраждали, пошкоджено медзаклад

$45.000.1450.530.03
ukenru
11:44 • 2752 перегляди
Рубіо заявив, що США мають зважувати потребу України у ракетах ППО з іншими
Ексклюзив
10:25 • 10567 перегляди
Зустріч США, росії та Китаю не вирішить долю України, але створить небезпечний прецедент - політолог
07:45 • 18683 перегляди
ЄС шукає ще €70 млрд для України: Euronews дізналося варіанти
06:49 • 19058 перегляди
Зеленський провів "предметну" розмову із Рубіо - говорили про протибалістику, попередження і Starlink
06:46 • 16608 перегляди
Південна Корея відкличе додатковий персонал посольства через полонених КНДР - МЗС
20 жовтня, 05:37 • 19712 перегляди
Віткофф планує поїздку до рф після переговорів з Зеленським в Осло - Axios
20 жовтня, 04:31 • 25364 перегляди
Європа готує для путіна два сценарії завершення війни в Україні - FT
20 жовтня, 01:52 • 34733 перегляди
Я не думаю, що Україна повинна бути в НАТО - Венс
19 жовтня, 20:33 • 51047 перегляди
Вони могли б зробити набагато більше: Трамп "похвалив" росію за її дії в Україні
19 жовтня, 18:19 • 48767 перегляди
Порушив закон про мобілізацію і відкрив вогонь під час перевірки у ТЦК - що відомо про "Печерського стрілка"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
5м/с
58%
760мм
Популярнi новини
Зеленський закликав сенаторів тиснути на Трампа для скасування обмежень США для України - Axios20 жовтня, 02:25 • 12917 перегляди
США більше не беруть участі в обороні України - Мерц20 жовтня, 04:15 • 24785 перегляди
Як зменшити рахунки за комуналку взимку: дієві способи заощадити на платежах06:17 • 24133 перегляди
Тренди осені: що носять на вулицях Києва у 2026 роціPhoto07:38 • 19901 перегляди
Скорочення бронювання: урядова ініціатива може дорого коштувати Україні10:17 • 10784 перегляди
Публікації
Від Полтавщини до Луцька - варіанти коротких мандрівок УкраїноюPhoto10:39 • 7270 перегляди
Скорочення бронювання: урядова ініціатива може дорого коштувати Україні10:17 • 10829 перегляди
Тренди осені: що носять на вулицях Києва у 2026 роціPhoto07:38 • 19944 перегляди
Як зменшити рахунки за комуналку взимку: дієві способи заощадити на платежах06:17 • 24176 перегляди
Чи зможуть роботодавці змушувати працювати під час "жовтої" тривоги: нові правила діятимуть вже з 4 грудня19 жовтня, 17:27 • 81699 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Йонас Гахр Сторе
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Гран-прі F1 у Остіні: розклад вікенду та розклад сил у чемпіонатіPhotoVideo12:13 • 8 перегляди
Залишив розташування збірної Португалії - Роналду оштрафували на 255 євро та дискваліфікували на 30 днів19 жовтня, 20:02 • 44140 перегляди
Чорний ведмідь "завітав" до бібліотеки у США - поласував закусками й з’їв банку меду19 жовтня, 17:50 • 38487 перегляди
"Щодня сумуватиму" - Аріана Ґранде оплакує смерть 17-річної собаки КокоPhoto19 жовтня, 16:45 • 36716 перегляди
Модель Сахара Рей, яка мала роман із Джастіном Бібером, померла у 34 роки19 жовтня, 16:33 • 47097 перегляди
Актуальне
Опалення
Starlink
Truth Social
Фільм
The New York Times

Атака ворожого БПЛА на Київ: одна людина загинула, семеро постраждали, пошкоджено медзаклад

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У Києві через атаку російських БПЛА загинула людина, семеро постраждали, п’ятьох госпіталізували. Пошкоджено медзаклад і залізничні колії.

Атака ворожого БПЛА на Київ: одна людина загинула, семеро постраждали, пошкоджено медзаклад
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У Києві внаслідок атаки російських БпЛА загинула одна людина, ще семеро постраждали, п’ятьох із них госпіталізували. У Солом’янському районі дрон влучив у верхній поверх будівлі медичного закладу, частково пошкодивши дах. Також зафіксували падіння уламків у Голосіївському та Солом’янському районах. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

Семеро постраждалих наразі в столиці, де ворожий БпЛА впав біля АЗС на межі з Київською областю. 5 поранених медики госпіталізували. Одна людина загинула.

Також зазначається, що у Соломʼянському районі влучання БпЛА в верхній поверх будівлі медзакладу. Є часткове руйнування даху.

Влучання уламків в інститут кардіології у Соломʼянському районі столиці. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків.

У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на залізничні колії. Пожежі немає.

Екстрені служби прямують на місце.

Зеленський прибув до Норвегії - говоритиме про ППО та зустрінеться з Віткоффом20.10.26, 14:38 • 678 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ