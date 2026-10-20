Північний міст у Києві не постраждав, але рух ним ускладнений
Київ • УНН
КМДА спростувала удар по Північному мосту. Рух ускладнений через документування наслідків атаки поблизу споруди.
Північний міст у Києві не зазнав ударів, водночас рух мостом може бути ускладненим. Про це повідомили у КМДА, передає УНН.
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Як повідомили у КМДА, ускладнення руху на Північному мосту пов'язано з необхідністю документування правоохоронцями наслідків атаки поблизу штучної споруди.
Також можливі відхилення від графіку руху громадського транспорту, який курсує мостом.
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Раніше у соцмережах ширилась інформація про "приліт" на Північному мосту.