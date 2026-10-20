У Києві частково знеструмлені чотири райони через атаку рф - де призупинено рух електротранспорту
Київ • УНН
Через атаку частково знеструмлені чотири райони столиці. Рух електротранспорту на низці вулиць тимчасово призупинили.
Через атаку ворога на енергообʼєкти столиці частково знеструмлені чотири райони, через відсутність напруги тимчасово призупинений рух електротранспорту, передає УНН із посиланням на ДТЕК та Київпастранс.
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Як повідомили у компанії, енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло.
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Як повідомили у "Київпастрансі", через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на вул. Дегтярівська, вул. Данила Щербаківського, бульварі Тараса Шевченка, вул. Якуба Коласа, Севастопольській площі, площі Валерія Марченка, ст. м. "Лукʼянівська", ст. м. "Шулявська".
Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту обіцяють повідомити додатково.
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