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У Києві частково знеструмлені чотири райони через атаку рф - де призупинено рух електротранспорту

Київ • УНН

 • 2534 перегляди

Через атаку частково знеструмлені чотири райони столиці. Рух електротранспорту на низці вулиць тимчасово призупинили.

У Києві частково знеструмлені чотири райони через атаку рф - де призупинено рух електротранспорту

Через атаку ворога на енергообʼєкти столиці частково знеструмлені чотири райони, через відсутність напруги тимчасово призупинений рух електротранспорту, передає УНН із посиланням на ДТЕК та Київпастранс.

Київ: через атаку на енергообʼєкти столиці частково знеструмлені Шевченківський, Святошинський,  Соломянський і Печерський райони 

- повідомили у ДТЕК. 

Як повідомили у компанії, енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло.

Додамо

Як повідомили у "Київпастрансі", через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на вул. Дегтярівська, вул. Данила Щербаківського, бульварі Тараса Шевченка, вул. Якуба Коласа, Севастопольській площі, площі Валерія Марченка, ст. м. "Лукʼянівська", ст. м. "Шулявська".

Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту обіцяють повідомити додатково.

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Антоніна Туманова

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