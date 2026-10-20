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У Києві внаслідок російських атак 20 жовтня загинула людина, ще 18 постраждали – Кличко

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Унаслідок російських атак на Київ загинула людина, 18 постраждали. Дванадцять поранених залишаються в лікарнях, пошкоджені медзаклади й енергооб’єкт.

У Києві внаслідок російських атак 20 жовтня загинула людина, ще 18 постраждали – Кличко

Упродовж 20 жовтня російські війська здійснили серію атак на Київ, унаслідок яких одна людина загинула, ще 18 отримали поранення та травми. Із них 12 постраждалих залишаються у стаціонарах столичних лікарень. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише УНН.

Деталі

Протягом дня російські безпілотники атакували кілька районів столиці. Зокрема, у Солом'янському районі дрон влучив у верхній поверх будівлі медичного закладу, частково зруйнувавши дах. Також уламки БпЛА впали на залізничні колії, однак пожежі не виникло.

У Голосіївському районі уламки безпілотника пошкодили верхні поверхи ще одного медичного закладу. Внаслідок цього постраждали двоє людей, яким медики надали допомогу на місці. Також уламки падали на відкритій території поблизу житлових будинків.

Удари по енергооб'єктах та інших районах столиці

Одним із найтяжчих епізодів атаки стало падіння російського безпілотника поблизу автозаправної станції на межі Києва та Київської області. За попередніми повідомленнями міської влади, там загинула одна людина, ще семеро постраждали. П'ятьох поранених госпіталізували.

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У Шевченківському районі російські війська влучили в один з енергетичних об'єктів. Після ударів по енергетичній інфраструктурі в кількох районах столиці виникли часткові відключення електроенергії.

Крім того, у Деснянському районі зафіксували влучання безпілотника на відкритій території поблизу зеленої зони, а згодом – у складську будівлю. У Святошинському районі російський дрон влучив на територію гаражного кооперативу.

За підсумками атак 20 жовтня кількість постраждалих у столиці зросла до 18 людей, 12 із яких потребують стаціонарного лікування. На місцях влучань працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки обстрілів та обстежували пошкоджені об'єкти.

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Степан Гафтко

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