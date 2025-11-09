В Киеве открыли памятный знак Десантно-штурмовым войскам
На Аллее защитников Украины в Киеве открыт памятный знак Десантно-штурмовым войскам ВСУ. В мероприятии приняли участие начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и командующий ДШВ Олег Апостол.
В Киеве открыт памятный знак Десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, командование ДШВ в Facebook.
Подробности
В субботу, 8 ноября, на Аллее защитников Украины в Киеве, возле Арки Свободы украинского народа, открыли памятный знак, посвященный Десантно-штурмовым войскам ВС Украины.
В торжественном мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Андрей Гнатов и командующий Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины, бригадный генерал Олег Апостол.
В операции любой сложности, перед любым противником, десантники всегда первые. На тех участках фронта, в обороне или наступлении - где выполняли боевые задачи десантно-штурмовые войска, я всегда был уверен, что задачи будут выполнены несмотря на риски и сложность. ДШВ – это воины с чрезвычайными качествами. Мужественные, отважные, принципиальные, бесстрашные, перед которыми бежит и всегда будет бежать любой противник. Спасибо каждому и каждой
Памятный знак, чествует подразделения Десантно-штурмовых войск, символизируя благодарность общества воинам-десантникам за их мужество и несокрушимость.
Новый знак был освящен представителем капелланской службы. Минутой молчания участники действа почтили всех погибших в войне.
Напомним
На Национальном военном мемориальном кладбище устанавливаются временные деревянные памятники в форме казацкого креста, которые через год заменят на постоянные. Министр по делам ветеранов Юлия Калмыкова сообщила, что дискуссия относительно вида постоянных надгробных сооружений продолжается.
