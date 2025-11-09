ukenru
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца Кузнецова
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом
В Киеве открыли памятный знак Десантно-штурмовым войскам

Киев • УНН

На Аллее защитников Украины в Киеве открыт памятный знак Десантно-штурмовым войскам ВСУ. В мероприятии приняли участие начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и командующий ДШВ Олег Апостол.

В Киеве открыли памятный знак Десантно-штурмовым войскам

В Киеве открыт памятный знак Десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, командование ДШВ в Facebook.

Подробности

В субботу, 8 ноября, на Аллее защитников Украины в Киеве, возле Арки Свободы украинского народа, открыли памятный знак, посвященный Десантно-штурмовым войскам ВС Украины.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Андрей Гнатов и командующий Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины, бригадный генерал Олег Апостол.

В операции любой сложности, перед любым противником, десантники всегда первые. На тех участках фронта, в обороне или наступлении - где выполняли боевые задачи десантно-штурмовые войска, я всегда был уверен, что задачи будут выполнены несмотря на риски и сложность. ДШВ – это воины с чрезвычайными качествами. Мужественные, отважные, принципиальные, бесстрашные, перед которыми бежит и всегда будет бежать любой противник. Спасибо каждому и каждой

- сказал в торжественном слове Андрей Гнатов.

Памятный знак, чествует подразделения Десантно-штурмовых войск, символизируя благодарность общества воинам-десантникам за их мужество и несокрушимость.

Новый знак был освящен представителем капелланской службы. Минутой молчания участники действа почтили всех погибших в войне.

Напомним

На Национальном военном мемориальном кладбище устанавливаются временные деревянные памятники в форме казацкого креста, которые через год заменят на постоянные. Министр по делам ветеранов Юлия Калмыкова сообщила, что дискуссия относительно вида постоянных надгробных сооружений продолжается.

