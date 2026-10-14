В Киеве останавливались поезда на всех ветках метро: в метрополитене объяснили причину
Киев • УНН
14 октября киевское метро на несколько минут остановилось из-за исчезновения внешнего электроснабжения. Движение всех линий уже восстановили.
Метро в Киеве возобновило работу после того, как 14 октября движение ограничили на всех трех линиях: «синей», «красной» и «зеленой». Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь столичного «метрополитена» Оксана Никифорук.
Детали
«В настоящее время метро перевозит пассажиров в штатном режиме. Поезда метро возобновили движение на всех линиях», — сказала спикер киевского метрополитена.
Она добавила, что остановить движение в подземке были вынуждены из-за исчезновения напряжения во внешних источниках питания. Поэтому поезда временно остановились. Но, как уточнила Никифорук, остановка продолжалась всего несколько минут и не вызвала паники среди пассажиров.
Напомним
14 октября массированный удар повредил энергообъекты Киева и области. В пяти районах столицы действуют аварийные отключения, энергетики восстанавливают электроснабжение.