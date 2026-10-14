У Києві зупинялися поїзди на всіх гілках метро: у метрополітені пояснили причину

Метро у Києві відновило свою роботу після того, як 14 жовтня рух обмежили на усіх трьох гілках: "синій", "червоній" та "зеленій". Про це у коментарі УНН розповіла речниця столичної "підземки" Оксана Никифорук.

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"Наразі метро перевозить пасажирів у штатному режимі. Поїзди метро відновили рух на всіх лініях", — сказала спікерка київського метрополітену.

Вона додала, що зупинити рух у підземці були змушені через зникнення напруги із зовнішніх джерел живлення. Тому поїзди тимчасово зупинялися. Але, як уточнила Никифорук, зупинка тривала усього кілька хвилин і жодної паніки серед пасажирів не спричинила.

Нагадаємо

14 жовтня масований удар пошкодив енергооб'єкти Києва та області. У п’яти районах столиці діють аварійні відключення, енергетики відновлюють електропостачання.