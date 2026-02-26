В Киеве начали возвращать тепло в часть домов на левом берегу после сокрушительных атак рф - мэр
Киев • УНН
В Киеве возвращают тепло в часть домов Днепровского района после прошлых обстрелов. Коммунальщики работают круглосуточно для полного восстановления теплоснабжения.
В Киеве в часть домов в Днепровском районе на левом берегу начали возвращать тепло после прошлых сокрушительных атак рф, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
В часть домов Днепровского района, которые были без теплоснабжения после прошлых сокрушительных обстрелов врага, начали возвращать тепло
По словам мэра, "коммунальщики продолжают работать круглосуточно, чтобы возобновить подачу теплоносителя во все многоэтажки".
Дополнение
Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, 12 февраля в Киеве около 3700 домов остались без тепла после очередной атаки рф, причем более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах были без тепла еще после прошлых обстрелов.
На 16 февраля в Киеве без отопления оставались 1500 домов, причем в 1100 многоэтажках восстановить тепло в то время вообще было невозможно.