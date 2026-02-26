$43.240.02
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 21144 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 36633 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 32992 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 30394 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 25118 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 19406 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 42096 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19555 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18630 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
В Киеве начали возвращать тепло в часть домов на левом берегу после сокрушительных атак рф - мэр

Киев • УНН

 • 1616 просмотра

В Киеве возвращают тепло в часть домов Днепровского района после прошлых обстрелов. Коммунальщики работают круглосуточно для полного восстановления теплоснабжения.

В Киеве начали возвращать тепло в часть домов на левом берегу после сокрушительных атак рф - мэр

В Киеве в часть домов в Днепровском районе на левом берегу начали возвращать тепло после прошлых сокрушительных атак рф, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

В часть домов Днепровского района, которые были без теплоснабжения после прошлых сокрушительных обстрелов врага, начали возвращать тепло

- сообщил Кличко.

По словам мэра, "коммунальщики продолжают работать круглосуточно, чтобы возобновить подачу теплоносителя во все многоэтажки".

Дополнение

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, 12 февраля в Киеве около 3700 домов остались без тепла после очередной атаки рф, причем более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах были без тепла еще после прошлых обстрелов.

На 16 февраля в Киеве без отопления оставались 1500 домов, причем в 1100 многоэтажках восстановить тепло в то время вообще было невозможно.

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Энергетика
Отопление
Война в Украине