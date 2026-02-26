У Києві почали повертати тепло в частину будинків на лівому березі після нищівник атак рф - мер
Київ • УНН
У Києві повертають тепло в частину будинків Дніпровського району після минулих обстрілів. Комунальники працюють цілодобово для повного відновлення теплопостачання.
У Києві у частину будинків у Дніпровському районі на лівому березі почали повертати тепло після минулих нищівних атак рф, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
У частину будинків Дніпровського району, які були без теплопостачання після минулих нищівних обстрілів ворога, почали повертати тепло
Зі слів мера, "комунальники продовжують працювати цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в усі багатоповерхівки".
Доповнення
Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, 12 лютого у Києві близько 3700 будинків залишилися без тепла після чергової атаки рф, при чому понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах були без тепла ще після минулих обстрілів.
На 16 лютого у Києві без опалення залишалися 1500 будинків, при чому у 1100 багатоповерхівок відновити тепло на той час взагалі було неможливо.