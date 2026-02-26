У Києві почали повертати тепло в частину будинків на лівому березі після нищівник атак рф - мер

$43.240.02
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 18510 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 33991 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 30414 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 28165 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 24029 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 18728 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 39544 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19431 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18525 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Популярнi новини
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph26 лютого, 00:27 • 18049 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці26 лютого, 01:25 • 16133 перегляди
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети26 лютого, 02:22 • 14176 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios26 лютого, 03:05 • 12678 перегляди
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів04:58 • 6608 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 39544 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 44119 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 27223 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 63792 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 72924 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Полтавська область
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 1640 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 28183 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 31947 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 36024 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 37563 перегляди
Актуальне
Опалення
Дипломатка
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)

У Києві почали повертати тепло в частину будинків на лівому березі після нищівник атак рф - мер

Київ • УНН

 • 210 перегляди

У Києві повертають тепло в частину будинків Дніпровського району після минулих обстрілів. Комунальники працюють цілодобово для повного відновлення теплопостачання.

У Києві почали повертати тепло в частину будинків на лівому березі після нищівник атак рф - мер

У Києві у частину будинків у Дніпровському районі на лівому березі почали повертати тепло після минулих нищівних атак рф, повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

У частину будинків Дніпровського району, які були без теплопостачання після минулих нищівних обстрілів ворога, почали повертати тепло

- повідомив Кличко.

Зі слів мера, "комунальники продовжують працювати цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в усі багатоповерхівки".

Доповнення

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, 12 лютого у Києві близько 3700 будинків залишилися без тепла після чергової атаки рф, при чому понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах були без тепла ще після минулих обстрілів.

На 16 лютого у Києві без опалення залишалися 1500 будинків, при чому у 1100 багатоповерхівок відновити тепло на той час взагалі було неможливо.

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Енергетика
Опалення
Війна в Україні