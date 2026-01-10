В Киеве начали подачу теплоносителя в 4 тыс. домов - Кулеба

В Киеве продолжается восстановление теплоснабжения после вчерашней массированной атаки, в частности за вчера и сегодняшнюю ночь в столице начали подачу теплоносителя примерно в 4 тысячи жилых домов. Непосредственно в квартирах тепло появится позже, но в систему теплоноситель постепенно подается. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

В Киеве продолжается поэтапное восстановление теплоснабжения после вчерашней массированной атаки. Титаническая работа всех служб – за вчера и сегодняшнюю ночь в столице начали подачу теплоносителя примерно в 4 тысячи жилых домов. Напомню, что вчера без отопления осталось примерно 6 тысяч домов - написал Кулеба.

Он отметил, что в столице проводятся плановые восстановительные работы, управляющие компании осуществляют перезапуск домов, на что требуется время.

Непосредственно в квартирах тепло появится позже, но в систему теплоноситель постепенно подается. Частично возобновлена централизованная подача тепла в больницы, школы и другие объекты социальной сферы. Аварийные и ремонтные бригады работают непрерывно. Работы сложные, но продвигаются – система постепенно возвращается в рабочий режим. Ожидаем начала подачи теплоносителя во все дома - добавил министр.

Напомним

В Киеве в результате повреждений критической инфраструктуры из-за атаки рф значительная часть жилых домов и других зданий осталась без снабжения, и "воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили", но это является стандартной технической мерой при минусовой температуре и не означает длительное отсутствие тепла.