В Киеве начали подачу теплоносителя в 4 тыс. домов - Кулеба

$42.990.00
50.180.00
ukenru
08:55 • 2106 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 3664 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 4036 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 10902 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 19306 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 38703 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 34812 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 34461 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 28454 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 22498 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
81%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Латвия созывает Совбез ООН из-за удара российской баллистической ракетой вблизи границ НАТО9 января, 23:56 • 8352 просмотра
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж всего 10 единиц и пятикратная прижимная силаPhoto10 января, 01:01 • 8968 просмотра
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов04:40 • 11098 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона05:29 • 22804 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева07:48 • 5946 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 23935 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 70033 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 97662 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 70484 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 92169 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Музыкант
Энтони Альбанезе
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Франция
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 63535 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 65702 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 86779 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 105019 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 145461 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
BFM TV

В Киеве начали подачу теплоносителя в 4 тыс. домов - Кулеба

Киев • УНН

 • 84 просмотра

В Киеве после массированной атаки возобновляется теплоснабжение. Теплоноситель подан почти в 4 тысячи жилых домов, продолжаются плановые восстановительные работы.

В Киеве начали подачу теплоносителя в 4 тыс. домов - Кулеба

В Киеве продолжается восстановление теплоснабжения после вчерашней массированной атаки, в частности за вчера и сегодняшнюю ночь в столице начали подачу теплоносителя примерно в 4 тысячи жилых домов. Непосредственно в квартирах тепло появится позже, но в систему теплоноситель постепенно подается. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН

В Киеве продолжается поэтапное восстановление теплоснабжения после вчерашней массированной атаки. Титаническая работа всех служб – за вчера и сегодняшнюю ночь в столице начали подачу теплоносителя примерно в 4 тысячи жилых домов. Напомню, что вчера без отопления осталось примерно 6 тысяч домов 

- написал Кулеба. 

Он отметил, что в столице проводятся плановые восстановительные работы, управляющие компании осуществляют перезапуск домов, на что требуется время. 

Непосредственно в квартирах тепло появится позже, но в систему теплоноситель постепенно подается. Частично возобновлена централизованная подача тепла в больницы, школы и другие объекты социальной сферы. Аварийные и ремонтные бригады работают непрерывно. Работы сложные, но продвигаются – система постепенно возвращается в рабочий режим. Ожидаем начала подачи теплоносителя во все дома 

- добавил министр. 

Напомним 

В Киеве в результате повреждений критической инфраструктуры из-за атаки рф значительная часть жилых домов и других зданий осталась без снабжения, и "воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили", но это является стандартной технической мерой при минусовой температуре и не означает длительное отсутствие тепла. 

Павел Башинский

Война в УкраинеКиев
Недвижимость
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Киев