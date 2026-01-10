У Києві розпочали подачу теплоносія до 4 тис. будинків - Кулеба 

$42.990.00
50.180.00
ukenru
08:55 • 1950 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 3358 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 3776 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 10779 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 19143 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 38511 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 34745 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 34409 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 28414 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 22474 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
81%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Латвія скликає Радбез ООН через удар російською балістичною ракетою поблизу кордонів НАТО9 січня, 23:56 • 8156 перегляди
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна силаPhoto10 січня, 01:01 • 8776 перегляди
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів04:40 • 10980 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона05:29 • 22525 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва07:48 • 5716 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 23861 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 69941 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 97570 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 70406 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 92102 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Музикант
Ентоні Албаніз
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Франція
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 63499 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 65674 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 86753 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 104999 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 145442 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
BFM TV

У Києві розпочали подачу теплоносія до 4 тис. будинків - Кулеба 

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У Києві після масованої атаки відновлюється теплопостачання. Теплоносій подано до майже 4 тисяч житлових будинків, тривають планові відновлювальні роботи.

У Києві розпочали подачу теплоносія до 4 тис. будинків - Кулеба 

У Києві триває відновлення теплопостачання після вчорашньої масованої атаки, зокрема за вчора та сьогоднішню ніч у столиці розпочали подачу теплоносія приблизно до 4 тисяч житлових будинків. Безпосередньо в квартирах тепло з’явиться пізніше, але в систему теплоносій поступово подається. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН

У Києві триває поетапне відновлення теплопостачання після вчорашньої масованої атаки. Титанічна робота всіх служб - за вчора та сьогоднішню ніч у столиці розпочали подачу теплоносія приблизно до 4 тисяч житлових будинків. Нагадаю, що вчора без опалення залишилося приблизно 6 тисяч будинків 

- написав Кулеба. 

Він зазначив, що у столиці проводяться планові відновлювальні роботи, управляючі компанії здійснюють перезапуск будинків, на що потрібний час. 

Безпосередньо в квартирах тепло з’явиться пізніше, але в систему теплоносій поступово подається. Частково відновлено централізовану подачу тепла до лікарень, шкіл та інших об’єктів соціальної сфери. Аварійні та ремонтні бригади працюють безперервно. Роботи складні, але просуваються - система поступово повертається в робочий режим. Очікуємо на початок подачі теплоносія до всіх будинків 

- додав міністр. 

Нагадаємо 

У Києві внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури через атаку рф значна частина житлових будинків і та інших будівель залишилася без постачання, і "воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили", але це є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніКиїв
Нерухомість
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Київ