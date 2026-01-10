У Києві розпочали подачу теплоносія до 4 тис. будинків - Кулеба 

У Києві триває відновлення теплопостачання після вчорашньої масованої атаки, зокрема за вчора та сьогоднішню ніч у столиці розпочали подачу теплоносія приблизно до 4 тисяч житлових будинків. Безпосередньо в квартирах тепло з’явиться пізніше, але в систему теплоносій поступово подається. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

У Києві триває поетапне відновлення теплопостачання після вчорашньої масованої атаки. Титанічна робота всіх служб - за вчора та сьогоднішню ніч у столиці розпочали подачу теплоносія приблизно до 4 тисяч житлових будинків. Нагадаю, що вчора без опалення залишилося приблизно 6 тисяч будинків - написав Кулеба.

Він зазначив, що у столиці проводяться планові відновлювальні роботи, управляючі компанії здійснюють перезапуск будинків, на що потрібний час.

Безпосередньо в квартирах тепло з’явиться пізніше, але в систему теплоносій поступово подається. Частково відновлено централізовану подачу тепла до лікарень, шкіл та інших об’єктів соціальної сфери. Аварійні та ремонтні бригади працюють безперервно. Роботи складні, але просуваються - система поступово повертається в робочий режим. Очікуємо на початок подачі теплоносія до всіх будинків - додав міністр.

Нагадаємо

У Києві внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури через атаку рф значна частина житлових будинків і та інших будівель залишилася без постачання, і "воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили", але це є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла.