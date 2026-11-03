В Киеве из-за проблем с электроснабжением остановились фуникулёр и ряд трамваев и троллейбусов

В Киеве утром 3 ноября из-за отсутствия электроснабжения возникли масштабные перебои в работе общественного транспорта. Временно приостановлено движение фуникулёра, ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов. Об этом сообщает КП «Киевпастранс», пишет УНН.

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В частности, из-за отсутствия напряжения в контактной сети задерживается движение трамваев № 1, 2 и 3 на улицах Симиренко и Борщаговской. Для перевозки пассажиров организовали движение автобусов № 3Т.

Кроме того, из-за проблем с электроснабжением временно остановили движение троллейбусов № 4, 5, 7, 11, 16, 23, 26, 35, 39, 41 и трамваев № 14 и 15.

В столице также остановился фуникулёр

В 07:04 в «Киевпастрансе» сообщили о временном прекращении работы столичного фуникулёра из-за отсутствия электроснабжения.

Пассажиров призвали учитывать ограничения при планировании поездок. О восстановлении движения и дальнейших изменениях в работе транспорта предприятие сообщит дополнительно.

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