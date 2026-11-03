У Києві через проблеми з електропостачанням зупинилися фунікулер та низка трамваїв і тролейбусів

У Києві вранці 3 листопада через відсутність електропостачання виникли масштабні перебої в роботі громадського транспорту. Тимчасово призупинено рух фунікулера, низки трамвайних і тролейбусних маршрутів. Про це повідомляє КП "Київпастранс", пише УНН.

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Зокрема, через відсутність напруги в контактній мережі затримується рух трамваїв № 1, 2 та 3 на вулицях Симиренка і Борщагівській. Для перевезення пасажирів організували рух автобусів № 3Т.

Крім того, через проблеми з електропостачанням тимчасово зупинили рух тролейбусів № 4, 5, 7, 11, 16, 23, 26, 35, 39, 41 та трамваїв № 14 і 15.

У столиці також зупинився фунікулер

О 07:04 у "Київпастрансі" повідомили про тимчасове припинення роботи столичного фунікулера через відсутність електропостачання.

Пасажирів закликали враховувати обмеження під час планування поїздок. Про відновлення руху та подальші зміни в роботі транспорту підприємство повідомить додатково.

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