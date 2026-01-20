В Киеве 20 января метрополитен изменит график работы - КГГА

В Киеве 20 января будут изменения в работе метро из-за проблем, связанных с последствиями российских атак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Детали

Станции метро "Дарница" и "Левобережная" работают на вход и выход пассажиров.

Движение поездов на "красной" линии будет выглядеть так:

между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" интервалы составляют 4 мин 30 с;

между станциями "Дарница" - "Арсенальная" - 8-10 мин.

В то же время поезда следуют без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр".

Движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях будет происходить в обычном режиме. Время ожидания поезда - ориентировочно 3-4 мин. Также в КГГА отметили, что информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы городской государственной администрации и метрополитена.

В Киеве один пострадавший, перебои со светом и водой и тысячи домов без тепла после атаки рф