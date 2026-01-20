У Києві 20 січня метрополітен змінить графік роботи - КМДА

У Києві 20 січня будуть зміни в роботі метро через проблеми, пов’язані з наслідками російських атак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Деталі

Станції метро "Дарниця" та "Лівобережна" працюють на вхід і вихід пасажирів.

Рух поїздів на "червоній" лінії виглядатиме так:

між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" інтервали складають 4 хв 30 с;

між станціями "Дарниця" - "Арсенальна" - 8-10 хв.

Водночас поїзди слідують без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро".

Рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях відбуватиметься у звичайному режимі. Час очікування поїзда - орієнтовно 3-4 хв. Також у КМДА зазначили, що інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки міської державної адміністрації та метрополітену.

