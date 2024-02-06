В Хмельницкой области СБУ и Силы обороны отработали обезвреживание российских ДРГ

В Хмельницкой области Силы обороны отработали алгоритмы обезвреживания российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

По легенде тренировок вражеские диверсанты тайно проникли в западный регион.

Находясь на территории области, "злоумышленники" собирали разведданные о дислокации подразделений Сил обороны, которые охраняют стратегически важный объект энергетики.

Полученные сведения "диверсанты" планировали использовать для совершения серии подрывов на территории энергетической инфраструктуры Хмельницкой области.

Правоохранители с привлечением бойцов ЦСО "А" СБУ своевременно обезвредили условную вражескую группу и тем самым предотвратили возможную техногенную катастрофу.

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Дополнение

Учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, полиции и Национальной гвардии.

По оценкам координационной группы, участники тренировок комплексно отработали алгоритм межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных угроз на западе Украины.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации агентурной сети фсб, в которую входили бывшие сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и внешней разведки, а также региональный сотрудник СБУ.