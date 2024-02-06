В Хмельницкой области СБУ и Силы обороны отработали обезвреживание российских ДРГ
Служба безопасности Украины отработала нейтрализацию российских диверсионных групп в Хмельницкой области, своевременно противодействуя условной вражеской группе, которая собирала разведывательные данные для осуществления взрывов на энергетическом объекте.
Группа ICU перечислила 300 млн грн на поддержку Украины
За два года войны ICU выделила более 300 миллионов гривен на помощь проектам в Украине и уплатила более 330 миллионов гривен налогов, а банк "Авангард" пожертвовал более 127 миллионов гривен на поддержку Украины.
История с украинцем в Таиланде: в МИД опровергли информацию, что дипломаты бросили его на произвол судьбы
Министерство иностранных дел Украины отрицало, что дипломаты отказались от задержанного в Таиланде гражданина Украины, заявив, что посольство оказывало ему помощь с момента его задержания за просрочку визы и сейчас организовывает его возвращение в Украину.
Президент Евросовета Мишель призвал США срочно одобрить помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов
Президент Европейского Совета призвал Палату представителей Конгресса США срочно одобрить выделение 60 миллиардов долларов помощи для финансовой стабильности Украины и подчеркнул, что помощь Украине поддерживает европейскую безопасность.
На Буковине открыто производство из-за возможного избиения митрополита УПЦ МП Лонгина
Правоохранители Черновицкой области начали расследование по факту избиения митрополита УПЦ (МП) Михаила Жара на основании его публичных заявлений об инциденте.
ГБР будет расследовать незаконную слежку за редакцией Bihus.infо - Офис генерального прокурора
Следователи получили поручение расследовать незаконную установку оборудования для видеонаблюдения в одном из комплексов Киевской области с целью защиты прав журналистов.
В приложении "Воздушная тревога" появились уведомления о различных типах угроз
Обновление приложения "Воздушная тревога" позволит украинцам получать важные сообщения о различных угрозах, таких как стихийные бедствия, и предоставлять инструкции по дальнейшим действиям.
Не все разблокированные пункты пропуска на границе с Польшей заработали на полную мощность
Польские пункты пропуска на границе с Украиной были разблокированы после протестов, но еще не работают на полную мощность.
Поразил током знакомую и задушил ее дочь: в Киеве 55-летний мужчина получил пожизненное
55-летний мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство знакомой и ее дочери в Киеве. Одну связал и убил током, а другую задушил проволокой.
Транзит взрывчатки в рф: в посольстве Украины призвали не политизировать дело
Посольство Украины призывает не политизировать дело о взрывчатке, которую якобы перевозили через территорию Грузии из Одессы в Россию, и выражает готовность сотрудничать с грузинскими властями для выяснения обстоятельств.