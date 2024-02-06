На Хмельниччині СБУ та Сили оборони відпрацювали знешкодження російських ДРГ
Київ • УНН
Служба безпеки України відпрацювала нейтралізацію російських диверсійних груп у Хмельницькій області, своєчасно протидіючи умовній ворожій групі, яка збирала розвідувальні дані для здійснення вибухів на енергетичному об'єкті.
На Хмельниччині Сили оборони відпрацювали алгоритми знешкодження російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
Деталі
За легендою тренувань ворожі диверсанти таємно проникли до західного регіону.
Перебуваючи на території області, "зловмисники" збирали розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони, які охороняють стратегічно важливий об’єкт енергетики.
Отримані відомості "диверсанти" планували використати для вчинення серії підривів на території енергетичної інфраструктури Хмельниччини.
Правоохоронці із залученням бійців ЦСО "А" СБУ своєчасно знешкодили умовну ворожу групу і тим самим запобігли можливій техногенній катастрофі.
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Навчання проходили в умовах, максимально наближених до реальних. У заходах брали участь підрозділи СБУ, поліції та Національної гвардії.
За оцінками координаційної групи, учасники тренувань комплексно відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним загрозам на заході України.
Нагадаємо
Служба безпеки України повідомила про нейтралізацію агентурної мережі фсб, до якої входили колишні співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України та зовнішньої розвідки, а також регіональний співробітник СБУ.