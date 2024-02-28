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В Херсоне россияне попали в грузовое судно, по области один погибший и двое раненых

В Херсоне россияне попали в грузовое судно, по области один погибший и двое раненых

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 06:19  •  11588 просмотра

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Вчера российские войска обстреляли 21 населенный пункт в Херсонской области, повредив здания и инфраструктуру и убив одного человека.

Российские военные за прошедшие сутки в Херсонской области обстреляли 21 населенный пункт и Херсон, в том числе КАБом, попав в жилые дома, грузовое судно и убив одного человека, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Красный Маяк, Осокоровку, Львово, Дудчаны, Берислав, Саблуковку, Качкаровку, Токаревку, Ивановку, Михайловку, Тягинку, Янтарное, Понятовку, Садовое, Гавриловку, Велетенское, Станислав, Ромашково, Приднепровское, Антоновку, Зеленовку и город Херсон.

российские военные, как сообщается, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 12 многоэтажек и 15 частных домов.

"В Херсоне зафиксированы попадания в грузовое судно, также повреждены автомобили", - отметил Прокудин.

В результате обстрелов в населенных пунктах повреждены ферма и элеватор, указал он.

Также враг снова обстрелял Херсонскую область из авиации. Вблизи поселка Зеленовка выпустил управляемую авиабомбу, сообщил Прокудин.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения", - отметил он.

На юге Силы ПВО сбили 10 "шахедов"28 февраля 2024, 05:24 • 22590 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
makeevkaМакеевка
beryslavБерислав
lvovЛьвов
khersonХерсон
У Херсоні росіяни поцілили у вантажне судно, по області один загиблий та двоє поранених
In Kherson Russians hit a cargo ship, one dead and two wounded in the region
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