В Херсоне россияне попали в грузовое судно, по области один погибший и двое раненых

Российские военные за прошедшие сутки в Херсонской области обстреляли 21 населенный пункт и Херсон, в том числе КАБом, попав в жилые дома, грузовое судно и убив одного человека, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Красный Маяк, Осокоровку, Львово, Дудчаны, Берислав, Саблуковку, Качкаровку, Токаревку, Ивановку, Михайловку, Тягинку, Янтарное, Понятовку, Садовое, Гавриловку, Велетенское, Станислав, Ромашково, Приднепровское, Антоновку, Зеленовку и город Херсон.

российские военные, как сообщается, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 12 многоэтажек и 15 частных домов.

"В Херсоне зафиксированы попадания в грузовое судно, также повреждены автомобили", - отметил Прокудин.

В результате обстрелов в населенных пунктах повреждены ферма и элеватор, указал он.

Также враг снова обстрелял Херсонскую область из авиации. Вблизи поселка Зеленовка выпустил управляемую авиабомбу, сообщил Прокудин.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения", - отметил он.

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