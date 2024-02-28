У Херсоні росіяни поцілили у вантажне судно, по області один загиблий та двоє поранених
Київ • УНН
Вчора російські війська обстріляли 21 населений пункт у Херсонській області, пошкодивши будівлі та інфраструктуру і вбивши одну людину.
Російські військові минулої доби у Херсонській області обстріляли 21 населений пункт та Херсон, у тому числі КАБом, поціливши у житлові будинки, вантажне судно і вбивши одну людину, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби противник обстрілював Червоний Маяк, Осокорівку, Львове, Дудчани, Берислав, Саблуківку, Качкарівку, Токарівку, Іванівку, Михайлівку, Тягинку, Янтарне, Понятівку, Садове, Гаврилівку, Велетенське, Станіслав, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зеленівку та місто Херсон.
російські військові, як повідомляється, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.
"У Херсоні зафіксовані влучання у вантажне судно, також пошкоджено автомобілі", - зазначив Прокудін.
Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджені ферма та елеватор, вказав він.
Також ворог знову обстріляв Херсонщину з авіації. Поблизу селища Зеленівка випустив керовану авіабомбу, повідомив Прокудін.
"Через російську агресію 1 людини загинула, ще 2 - дістали поранення", - зазначив він.
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