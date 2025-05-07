В Харьковской области в результате российского удара по двум селам горели здания, ранен подросток

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке
6 мая, 14:29 • 32162 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

6 мая, 14:23 • 68017 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

6 мая, 14:11 • 54462 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Эксклюзив
6 мая, 13:27 • 55166 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

6 мая, 12:34 • 62604 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский

6 мая, 11:40 • 96982 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

Эксклюзив
6 мая, 10:24 • 52367 просмотра

Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное взяли под присмотр

Эксклюзив
6 мая, 09:43 • 109172 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

Эксклюзив
6 мая, 07:11 • 57339 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

6 мая, 05:57 • 127591 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+9°
1.7м/с
88%
748 мм
Популярные новости

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 27812 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

6 мая, 14:59 • 63395 просмотра

Правительство внесло изменения в порядок призыва во время мобилизации: о чем речь

6 мая, 15:15 • 20692 просмотра

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

6 мая, 15:56 • 43640 просмотра

В Киеве женщина упала в Днепр с Пешеходного моста: спасти ее не удалось

6 мая, 16:40 • 13321 просмотра
публикации

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

6 мая, 15:56 • 43652 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

6 мая, 14:59 • 63409 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

6 мая, 11:40 • 96982 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска
Эксклюзив

6 мая, 09:43 • 109172 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 05:57 • 127591 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 27821 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 79143 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 78141 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 90502 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 38728 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

В Харьковской области в результате российского удара по двум селам горели здания, ранен подросток

Киев • УНН

 • 230 просмотра

В селах Староверовка и Гусинка в результате обстрелов горели хозяйственная постройка и ток. Также 16-летний подросток получил ранения и был госпитализирован.

В Харьковской области в результате российского удара по двум селам горели здания, ранен подросток

В Харьковской области в селах Староверовка и Гусинка в результате российских обстрелов горела хозяйственная постройка и площадка для обработки зерна (ток). Также получил ранение 16-летний подросток, сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

Детали

"Сегодня днем в результате ударов управляемыми авиабомбами произошли пожары в с. Староверовка и Гусинка Купянского района. Горели хозяйственная постройка на площади 70 м кв. и конструктивные элементы разрушенного здания тока на площади 300 м кв.", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также сообщается, что в результате вражеского обстрела пострадал подросток. Он был госпитализирован.

В результате удара по жилому сектору с. Староверовка пострадал 16-летний парень. Его госпитализировали со взрывным ранением руки

- уточнили в ГСЧС.

Отмечается, что в настоящее время пожары ликвидированы подразделениями пожарных ГСЧС и добровольной пожарной команды местного фермерского хозяйства.

Дополнение

В результате вечерней атаки дронами на Харьков пострадали 45 человек, среди них двое детей и беременная женщина. Повреждены многоэтажки, частные дома и предприятия.

Харьков подвергся вражеской атаке дронами. Для нанесения ударов враг использовал БпЛА типа "Герань-2".

Удар баллистикой по Киеву: вспыхнул пожар, есть пострадавшие07.05.25, 01:31 • 1562 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
Харьковская область
Киев
Brent
$62.03
Bitcoin
$96,264.40
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.74
Золото
$3,388.44
Ethereum
$1,810.88