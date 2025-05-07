В Харьковской области в результате российского удара по двум селам горели здания, ранен подросток
Киев • УНН
В селах Староверовка и Гусинка в результате обстрелов горели хозяйственная постройка и ток. Также 16-летний подросток получил ранения и был госпитализирован.
В Харьковской области в селах Староверовка и Гусинка в результате российских обстрелов горела хозяйственная постройка и площадка для обработки зерна (ток). Также получил ранение 16-летний подросток, сообщили в ГСЧС, пишет УНН.
Детали
"Сегодня днем в результате ударов управляемыми авиабомбами произошли пожары в с. Староверовка и Гусинка Купянского района. Горели хозяйственная постройка на площади 70 м кв. и конструктивные элементы разрушенного здания тока на площади 300 м кв.", - говорится в сообщении ГСЧС.
Также сообщается, что в результате вражеского обстрела пострадал подросток. Он был госпитализирован.
В результате удара по жилому сектору с. Староверовка пострадал 16-летний парень. Его госпитализировали со взрывным ранением руки
Отмечается, что в настоящее время пожары ликвидированы подразделениями пожарных ГСЧС и добровольной пожарной команды местного фермерского хозяйства.
Дополнение
В результате вечерней атаки дронами на Харьков пострадали 45 человек, среди них двое детей и беременная женщина. Повреждены многоэтажки, частные дома и предприятия.
Харьков подвергся вражеской атаке дронами. Для нанесения ударов враг использовал БпЛА типа "Герань-2".
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