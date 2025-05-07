В Харьковской области в результате российского удара по двум селам горели здания, ранен подросток

В Харьковской области в селах Староверовка и Гусинка в результате российских обстрелов горела хозяйственная постройка и площадка для обработки зерна (ток). Также получил ранение 16-летний подросток, сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

"Сегодня днем в результате ударов управляемыми авиабомбами произошли пожары в с. Староверовка и Гусинка Купянского района. Горели хозяйственная постройка на площади 70 м кв. и конструктивные элементы разрушенного здания тока на площади 300 м кв.", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также сообщается, что в результате вражеского обстрела пострадал подросток. Он был госпитализирован.

В результате удара по жилому сектору с. Староверовка пострадал 16-летний парень. Его госпитализировали со взрывным ранением руки