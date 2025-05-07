Удар баллистикой по Киеву: вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева в результате падения обломков ракеты произошел пожар в нежилом здании. Есть пострадавшие, на место направляются медики.
В ночь на среду, 7 мая, враг ударил по Киеву баллистикой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичные власти.
Детали
Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в результате падения обломков произошло возгорание в Соломенском районе.
Пожар в нежилом здании, информация о пострадавших устанавливается
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате удара есть пострадавшие.
"Вызов медиков в Соломенский район. Там падение обломков ракеты. Бригада направляется на место", - написал Кличко.
Напомним
В Киеве в ночь на среду, 7 мая, прогремели несколько взрывов. По данным мониторинговых ресурсов, враг ударил по столице баллистикой. До этого Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
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