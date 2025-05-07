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Удар баллистикой по Киеву: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 422 просмотра

В Соломенском районе Киева в результате падения обломков ракеты произошел пожар в нежилом здании. Есть пострадавшие, на место направляются медики.

Удар баллистикой по Киеву: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

В ночь на среду, 7 мая, враг ударил по Киеву баллистикой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичные власти.

Детали

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в результате падения обломков произошло возгорание в Соломенском районе.

Пожар в нежилом здании, информация о пострадавших устанавливается

- написал Ткаченко.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате удара есть пострадавшие.

"Вызов медиков в Соломенский район. Там падение обломков ракеты. Бригада направляется на место", - написал Кличко.

Напомним

В Киеве в ночь на среду, 7 мая, прогремели несколько взрывов. По данным мониторинговых ресурсов, враг ударил по столице баллистикой. До этого Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Украина будет разрабатывать технологию сбивания "шахедов" дронами-перехватчиками - Зеленский06.05.25, 21:38 • 5106 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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