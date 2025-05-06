Украина будет разрабатывать технологию сбивания "шахедов" дронами-перехватчиками - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский поручил Минобороны и МИД сотрудничать с партнерами для финансирования производства дронов-перехватчиков. Украина значительно усилила возможности беспилотников для защиты.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки дал указание Министерству обороны и Министерству иностранных дел сотрудничать с партнерами для разработки технологии сбития "шахедов" с помощью других дронов. Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении, пишет УНН.
Важная тема, которая была сегодня на Ставке, – защита украинского неба, а именно – сбитие "шахедов", в том числе с помощью других дронов. Это одна из самых передовых технологий современной войны
Глава государства добавил, что дал поручение Минобороны и МИД активнее сотрудничать с партнерами для финансирования производства дронов-перехватчиков.
Сегодня я поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел активнее работать с партнерами для финансирования производства именно таких перехватчиков
Он добавил, что это направление будет максимально развиваться и в каждом регионе будет ответственность за эту работу.
Будем это направление максимально развивать, и по каждому региону будет своя ответственность именно за эту работу
Дополнение
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Украина значительно усилила возможности беспилотников в сочетании с традиционными возможностями, чтобы предотвратить атаки россии через линию фронта.