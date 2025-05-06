Украина будет разрабатывать технологию сбивания "шахедов" дронами-перехватчиками - Зеленский

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке
14:29 • 25222 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

14:23 • 50943 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

14:11 • 43485 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Эксклюзив
13:27 • 45243 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

6 мая, 12:34 • 52726 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский

6 мая, 11:40 • 86825 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

Эксклюзив
6 мая, 10:24 • 49560 просмотра

Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное взяли под присмотр

Эксклюзив
6 мая, 09:43 • 102826 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

Эксклюзив
6 мая, 07:11 • 56823 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

6 мая, 05:57 • 121958 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
0м/с
82%
748 мм
Популярные новости

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 74939 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

13:46 • 17347 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

14:59 • 48392 просмотра

Правительство внесло изменения в порядок призыва во время мобилизации: о чем речь

15:15 • 12603 просмотра

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

15:56 • 29471 просмотра
публикации

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

15:56 • 29951 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

14:59 • 48930 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

6 мая, 11:40 • 86825 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска
Эксклюзив

6 мая, 09:43 • 102826 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 05:57 • 121958 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

13:46 • 17703 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 75301 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 75793 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 88333 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 36661 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

Украина будет разрабатывать технологию сбивания "шахедов" дронами-перехватчиками - Зеленский

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Зеленский поручил Минобороны и МИД сотрудничать с партнерами для финансирования производства дронов-перехватчиков. Украина значительно усилила возможности беспилотников для защиты.

Украина будет разрабатывать технологию сбивания "шахедов" дронами-перехватчиками - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки дал указание Министерству обороны и Министерству иностранных дел сотрудничать с партнерами для разработки технологии сбития "шахедов" с помощью других дронов. Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении, пишет УНН.

Важная тема, которая была сегодня на Ставке, – защита украинского неба, а именно – сбитие "шахедов", в том числе с помощью других дронов. Это одна из самых передовых технологий современной войны 

- рассказал Президент.

Глава государства добавил, что дал поручение Минобороны и МИД активнее сотрудничать с партнерами для финансирования производства дронов-перехватчиков.

Сегодня я поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел активнее работать с партнерами для финансирования производства именно таких перехватчиков 

- сообщил Зеленский.

Он добавил, что это направление будет максимально развиваться и в каждом регионе будет ответственность за эту работу.

Будем это направление максимально развивать, и по каждому региону будет своя ответственность именно за эту работу 

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Украина значительно усилила возможности беспилотников в сочетании с традиционными возможностями, чтобы предотвратить атаки россии через линию фронта.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Министерство иностранных дел Украины
Министерство обороны Украины
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$62.39
Bitcoin
$94,534.70
S&P 500
$5,601.75
Tesla
$273.16
Газ TTF
$34.74
Золото
$3,422.76
Ethereum
$1,767.92