Україна розроблятиме технологію збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки дав вказівку Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ співпрацювати з партнерами задля розробки технології збиття "шахедів" за допомогою інших дронів. Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні, пише УНН.

Важлива тема, яка була сьогодні на Ставці, – захист українського неба, а саме – збиття "шахедів", у тому числі за допомогою інших дронів. Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни

Глава держави додав, що дав доручення Міноборони та МЗС активніше співпрацювати з партнерами для фінансування виробництва дронів-перехоплювачів.

Сьогодні я доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів

Він додав, що цей напрямок буде максимально розвиватися і в кожному регіоні буде відповідальність за цю роботу.

Будемо цей напрямок максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу