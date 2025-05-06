Україна розроблятиме технологію збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський доручив Міноборони та МЗС співпрацювати з партнерами для фінансування виробництва дронів-перехоплювачів. Україна значно посилила можливості безпілотників для захисту.
Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки дав вказівку Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ співпрацювати з партнерами задля розробки технології збиття "шахедів" за допомогою інших дронів. Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні, пише УНН.
Важлива тема, яка була сьогодні на Ставці, – захист українського неба, а саме – збиття "шахедів", у тому числі за допомогою інших дронів. Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни
Глава держави додав, що дав доручення Міноборони та МЗС активніше співпрацювати з партнерами для фінансування виробництва дронів-перехоплювачів.
Сьогодні я доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів
Він додав, що цей напрямок буде максимально розвиватися і в кожному регіоні буде відповідальність за цю роботу.
Будемо цей напрямок максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу
Доповнення
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Україна значно посилила можливості безпілотників у поєднанні з традиційними можливостями, щоб запобігти атакам росії через лінію фронту.