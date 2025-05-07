Удар балістикою по Києву: спалахнула пожежа, є постраждалі
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків ракети сталася пожежа в нежитловій будівлі. Є постраждалі, на місце прямують медики.
В ніч на середу, 7 травня, ворог ударив по Києву балістикою. Про це інформує УНН із посиланням на столичну владу.
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Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок падіння уламків сталося займання у Соломʼянському районі.
Пожежа в нежитловій будівлі, інформація про постраждалих встановлюється
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок удару є постраждалі.
"Виклик медиків у Соломʼянський район. Там падіння уламків ракети. Бригада прямує на місце", - написав Кличко.
Нагадаємо
У Києві в ніч на середу, 7 травня, пролунали кілька вибухів. За даними моніторингових ресурсів, ворог вдарив по столиці балістикою. До цього Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
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