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Шахед-136

На Харківщині внаслідок російського удару по двох селах горіли будівлі, поранено підлітка

Київ • УНН

 • 240 перегляди

У селах Старовірівка та Гусинка внаслідок обстрілів горіли господарча споруда та тік. Також 16-річний підліток отримав поранення і був госпіталізований.

На Харківщині внаслідок російського удару по двох селах горіли будівлі, поранено підлітка

На Харківщині у селах Старовірівка та Гусинка внаслідок російського обстрілу горіла господарча споруда та майданчик для обробки зерна (тік). Також отримав поранення 16-річний підліток, повідомили в ДСНС, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вдень в результаті ударів керованими авіабомбами сталися пожежі у с. Старовірівка та Гусинка Куп’янського району. Горіли господарча споруда на площі 70 м кв. та конструктивні елементи зруйнованої будівлі току на площі 300 м кв.", - говориться у повідомленні ДСНС.

Також повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу постраждав підліток. Його було госпіталізовано.

Внаслідок удару по житловому сектору с. Старовірівка постраждав 16-річний хлопець. Його госпіталізували з вибуховим пораненням руки

- уточнили в ДСНС.

Зазначається, що наразі пожежі ліквідовані підрозділами вогнеборців ДСНС та добровільної пожежної команди місцевого фермерського господарства.

Доповнення

Внаслідок вечірньої атаки дронами на Харків постраждало 45 людей, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та підприємства.

Харків зазнав ворожої атаки дронами. Для нанесення ударів ворог використав БпЛА типу "Герань-2".

Удар балістикою по Києву: спалахнула пожежа, є постраждалі07.05.25, 01:31 • 1578 переглядiв

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