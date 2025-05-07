На Харківщині внаслідок російського удару по двох селах горіли будівлі, поранено підлітка

На Харківщині у селах Старовірівка та Гусинка внаслідок російського обстрілу горіла господарча споруда та майданчик для обробки зерна (тік). Також отримав поранення 16-річний підліток, повідомили в ДСНС, пише УНН.

"Сьогодні вдень в результаті ударів керованими авіабомбами сталися пожежі у с. Старовірівка та Гусинка Куп’янського району. Горіли господарча споруда на площі 70 м кв. та конструктивні елементи зруйнованої будівлі току на площі 300 м кв.", - говориться у повідомленні ДСНС.

Також повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу постраждав підліток. Його було госпіталізовано.

Внаслідок удару по житловому сектору с. Старовірівка постраждав 16-річний хлопець. Його госпіталізували з вибуховим пораненням руки