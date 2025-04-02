В Харьковской области у мужчины в руках сдетонировало взрывное устройство

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 13932 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 102834 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 166118 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104824 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 341665 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172914 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144441 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 196005 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124691 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108110 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45966 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157965 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36476 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83406 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 22078 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 13934 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83438 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 102843 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 166126 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157993 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19781 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 22098 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36498 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45990 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135474 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

В Харьковской области у мужчины в руках сдетонировало взрывное устройство

Киев • УНН

 • 9321 просмотра

В городе Изюм 50-летний мужчина нашел неизвестный предмет и начал его разбирать. В результате взрыва мужчина получил тяжелую травму и потерял правую кисть.

В Харьковской области у мужчины в руках сдетонировало взрывное устройство

50-летний житель Харьковской области мужчина разбирал собственноручно устройство, которое было им случайно найдено. В процессе разбора устройство сдетонировало, мужчина получил тяжелую травму, передает УНН со ссылкой на страницу руководителя ОВА Харьковской области Олега Синегубова.

Детали

В городе Изюм 50-летний мужчина нашел неизвестный предмет, принес его домой и начал разбирать. Устройство сдетонировало. В результате взрыва мужчина получил тяжелую травму 

- передает начальник Харьковской ОВА. 

Травма привела к необходимости ампутации правой кисти. Руководитель ОВА призвал всех помнить о минной опасности на всей территории Харьковской области.

 Ни в коем случае нельзя трогать неизвестные предметы. В случае обнаружения таких предметов необходимо сразу вызывать на место соответствующие службы по номерам 112, 101 или 102.

- отметил Синегубов. 

Напомним

7-летнего мальчика госпитализировали после того, как в селе Родичи Харьковской области у него в руках сдетонировала мина.

Ранее УНН передавал, что в Одессе произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого повреждены три автомобиля. 

Министерство стратегической промышленности: в процессе замены 30 тысяч бракованных мин14.01.25, 10:26 • 100515 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Олег Синегубов
Харьковская область
Изюм
Bitcoin
$81,990.90
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.97
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,786.86