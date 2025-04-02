В Харьковской области у мужчины в руках сдетонировало взрывное устройство
Киев • УНН
В городе Изюм 50-летний мужчина нашел неизвестный предмет и начал его разбирать. В результате взрыва мужчина получил тяжелую травму и потерял правую кисть.
50-летний житель Харьковской области мужчина разбирал собственноручно устройство, которое было им случайно найдено. В процессе разбора устройство сдетонировало, мужчина получил тяжелую травму, передает УНН со ссылкой на страницу руководителя ОВА Харьковской области Олега Синегубова.
Детали
В городе Изюм 50-летний мужчина нашел неизвестный предмет, принес его домой и начал разбирать. Устройство сдетонировало. В результате взрыва мужчина получил тяжелую травму
Травма привела к необходимости ампутации правой кисти. Руководитель ОВА призвал всех помнить о минной опасности на всей территории Харьковской области.
Ни в коем случае нельзя трогать неизвестные предметы. В случае обнаружения таких предметов необходимо сразу вызывать на место соответствующие службы по номерам 112, 101 или 102.
Напомним
7-летнего мальчика госпитализировали после того, как в селе Родичи Харьковской области у него в руках сдетонировала мина.
Ранее УНН передавал, что в Одессе произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого повреждены три автомобиля.
Министерство стратегической промышленности: в процессе замены 30 тысяч бракованных мин14.01.25, 10:26 • 100515 просмотров