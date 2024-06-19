На Харківщині у 7-річного хлопчика в руках здетонувала міна
Київ • УНН
7-річного хлопчика госпіталізували після того, як у селі Родичі Харківської області у нього в руках здетонувала міна.
18 червня у селищі Родичі Харківської області 7-річний хлопчик підняв вибуховий пристрій, після чого міна здетонувала. Дитину госпіталізували. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
20:30 в дачному селищі Родичі Харківського району під час прогулянки 7-річний хлопець підняв вибуховий пристрій (попередньо міну "пелюстка"), який здетонував та завдав тілесні ушкодження
За його словами, хлопчика госпіталізували.
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