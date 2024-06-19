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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине у 7-летнего мальчика в руках сдетонировала мина

На Харьковщине у 7-летнего мальчика в руках сдетонировала мина

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 05:40  •  7395 просмотра

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7-летнего мальчика госпитализировали после того, как в селе Родственники Харьковской области у него в руках сдетонировала мина.

18 июня в поселке Родственники Харьковской области 7-летний мальчик поднял взрывное устройство, после чего мина сдетонировала. Ребенка госпитализировали. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН

 20:30 в дачном поселке Родственники Харьковского района во время прогулки 7-летний парень поднял взрывное устройство (предварительно мину "лепесток"), которое сдетонировало и нанесло телесные повреждения

- написал Синегубов в Telegram.

По его словам, мальчика госпитализировали. 

Дополнение

В Музыковке, что в Херсонской области, на российской мине подорвался ребенок

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
telegramТелеграмма
khersonХерсон
kharkivХарьков
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