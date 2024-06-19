На Харьковщине у 7-летнего мальчика в руках сдетонировала мина
Киев • УНН
7-летнего мальчика госпитализировали после того, как в селе Родственники Харьковской области у него в руках сдетонировала мина.
18 июня в поселке Родственники Харьковской области 7-летний мальчик поднял взрывное устройство, после чего мина сдетонировала. Ребенка госпитализировали. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
20:30 в дачном поселке Родственники Харьковского района во время прогулки 7-летний парень поднял взрывное устройство (предварительно мину "лепесток"), которое сдетонировало и нанесло телесные повреждения
По его словам, мальчика госпитализировали.
Дополнение
В Музыковке, что в Херсонской области, на российской мине подорвался ребенок.
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