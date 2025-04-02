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На Харківщині у чоловіка в руках здетонував вибуховий пристрій

Київ • УНН

 • 9321 перегляди

В місті Ізюм 50-річний чоловік знайшов невідомий предмет і почав його розбирати. Внаслідок вибуху чоловік отримав важку травму та втратив праву кисть.

На Харківщині у чоловіка в руках здетонував вибуховий пристрій

50-річний житель Харківської області чоловік розбирав власноруч пристрій, який був ним випадково знайдений. У процесі розбору пристрій здетонував, чоловік отримав важку травму, передає УНН із посиланням на сторінку керівника ОВА Харківської області Олега Синєгубова.

Деталі

У місті Ізюм 50-річний чоловік знайшов невідомий предмет, приніс його додому і почав розбирати. Пристрій здетонував. Внаслідок вибуху чоловік отримав важку травму

 - передає начальник Харківської ОВА. 

Травма призвела до необхідності ампутації правої кісті. Керівник ОВА закликав усіх пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківської області.

 В жодному разі не можна чіпати невідомі предмети. У випадку виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102.

- зазначив Синєгубов. 

Нагадаємо

7-річного хлопчика госпіталізували після того, як у селі Родичі Харківської області у нього в руках здетонувала міна.

Раніше УНН передавав, що в Одесі стався вибух невідомого предмету, внаслідок якого пошкоджено три автомобілі. 

Мінстратегпром: у процесі заміни 30 тисяч бракованих мін14.01.25, 10:26 • 100515 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Олег Синєгубов
Харківська область
Ізюм
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