Мінстратегпром: у процесі заміни 30 тисяч бракованих мін

ukenru
13:49 • 13830 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 41325 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 102680 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 128975 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 126625 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 144198 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173082 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220068 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176264 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151727 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 146919 перегляди
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 102574 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 108286 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 141314 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 124449 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 34563 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 196451 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 194396 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 325707 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 352777 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 10466 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 14811 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 64342 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 92635 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 89052 перегляди
Актуальне
Мінстратегпром: у процесі заміни 30 тисяч бракованих мін

Мінстратегпром: у процесі заміни 30 тисяч бракованих мін

Київ • УНН

 • 100503 перегляди

Наразі 30 тисяч бракованих мін у процесі заміни через проблеми з діаметром та порохом. Виробник замінює браковані боєприпаси та впроваджує нові стандарти якості, включаючи герметичне пакування та сучасні підривачі.

На фронті замінили 10% дефектних мін, одночасно підвищивши вимоги до виробництва. Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін у коментарі Суспільному, передає УНН.

Деталі

У партії бракованих мін виявили такі недоліки: неправильний діаметр боєприпасів, через що порохові гази замість виштовхувати міну проходили між нею та стовбуром міномета; відлітання елементів конструкції під час використання; а також низьку якість пороху, який не забезпечував потрібної сили вибуху.

Сметанін розповів, що нині всі підприємства, які виробляють міни, перевіряють кожен боєприпас на відповідність зовнішнім геометричним параметрам. Це забезпечує точну відповідність снарядів калібру.Порох вибухав із недостатньою силою через перевищення допустимого рівня вологості.

Це сталося внаслідок використання пакування, яке при неналежному зберіганні пропускало вологу. Тепер усі партії пороху фасують у герметичну упаковку, що здатна витримувати щонайменше 10 годин перебування у воді. Таке пакування буде застосовуватись як для мін, так і для інших боєприпасів. Порох із вилученої партії висушать і використають повторно.

Нове пакування також має забезпечувати 10 років зберігання боєприпасу на складах. Самі заряди після відкриття можуть зберігатись 12 годин на відкритому повітрі, адже додали додаткове лакування заряду. Тобто міна йде з новим підривачем, з новим доопрацьованим основним зарядом та перевіркою всіх геометричних параметрів

- сказав Сметанін.

Виробник замінює всю вилучену продукцію за власний рахунок і продовжує працювати у штатному режимі, вже поставивши понад 32 000 боєприпасів. У нових мінах встановлено сучасні підривачі замість радянських. За словами Сметаніна, торік половина мін на фронті була українського виробництва.

У 2025 році планується виготовити максимальну кількість боєприпасів, яка майже повністю покриє потреби. Загалом цього року вироблять мільйони мінометних пострілів та інших боєприпасів.

Нагадаємо

У ЗМІ з'явилась інформація,  що українські бійці використовують браковані мінометні міни виробництва "Укроборонпрому". Військові на фронті скаржаться, що боєприпаси  низької якості.

Міноборони та ДБР у листопаді 2024 розслідували справу щодо бракованих мін, партію боєприпасів вилучили.

3 грудня 2024 року Рада проголосувала за виклик міністра оборони Рустема Умерова для пояснень щодо скандалів з оборонними замовленнями. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Війна
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами