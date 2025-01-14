Мінстратегпром: у процесі заміни 30 тисяч бракованих мін

На фронті замінили 10% дефектних мін, одночасно підвищивши вимоги до виробництва. Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін у коментарі Суспільному, передає УНН.

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У партії бракованих мін виявили такі недоліки: неправильний діаметр боєприпасів, через що порохові гази замість виштовхувати міну проходили між нею та стовбуром міномета; відлітання елементів конструкції під час використання; а також низьку якість пороху, який не забезпечував потрібної сили вибуху.

Сметанін розповів, що нині всі підприємства, які виробляють міни, перевіряють кожен боєприпас на відповідність зовнішнім геометричним параметрам. Це забезпечує точну відповідність снарядів калібру.Порох вибухав із недостатньою силою через перевищення допустимого рівня вологості.

Це сталося внаслідок використання пакування, яке при неналежному зберіганні пропускало вологу. Тепер усі партії пороху фасують у герметичну упаковку, що здатна витримувати щонайменше 10 годин перебування у воді. Таке пакування буде застосовуватись як для мін, так і для інших боєприпасів. Порох із вилученої партії висушать і використають повторно.

Нове пакування також має забезпечувати 10 років зберігання боєприпасу на складах. Самі заряди після відкриття можуть зберігатись 12 годин на відкритому повітрі, адже додали додаткове лакування заряду. Тобто міна йде з новим підривачем, з новим доопрацьованим основним зарядом та перевіркою всіх геометричних параметрів - сказав Сметанін.

Виробник замінює всю вилучену продукцію за власний рахунок і продовжує працювати у штатному режимі, вже поставивши понад 32 000 боєприпасів. У нових мінах встановлено сучасні підривачі замість радянських. За словами Сметаніна, торік половина мін на фронті була українського виробництва.

У 2025 році планується виготовити максимальну кількість боєприпасів, яка майже повністю покриє потреби. Загалом цього року вироблять мільйони мінометних пострілів та інших боєприпасів.

Нагадаємо

У ЗМІ з'явилась інформація, що українські бійці використовують браковані мінометні міни виробництва "Укроборонпрому". Військові на фронті скаржаться, що боєприпаси низької якості.

Міноборони та ДБР у листопаді 2024 розслідували справу щодо бракованих мін, партію боєприпасів вилучили.

3 грудня 2024 року Рада проголосувала за виклик міністра оборони Рустема Умерова для пояснень щодо скандалів з оборонними замовленнями.