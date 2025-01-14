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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте изъяли 30 тыс. бракованных мин и повысили требования к качеству - Сметанин

На фронте изъяли 30 тыс. бракованных мин и повысили требования к качеству - Сметанин

Киев  •  УНН

 • 2719 просмотра

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Министерство изъяло 30 тысяч некачественных мин из-за проблем с диаметром и порохом. Производитель заменяет бракованные боеприпасы и внедряет новые стандарты качества, включая герметичную упаковку и современные взрыватели.

На фронте заменили 10% дефектных мин, одновременно повысив требования к производству. В результате изъяли 30 тысяч боеприпасов, которые не соответствовали установленным стандартам.

Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин в комментарии Суспільному, передает УНН.

Детали

В партии бракованных мин обнаружили серьезные недостатки: неправильный диаметр боеприпасов, из-за чего пороховые газы вместо выталкивания мины проходили между ней и стволом миномета; отлетание элементов конструкции во время использования; а также низкое качество пороха, который не обеспечивал нужной силы взрыва.

Сметанин рассказал, что сейчас все предприятия, которые производят мины, проверяют каждый боеприпас на соответствие внешним геометрическим параметрам. Это обеспечивает точное соответствие снарядов калибру. порох взрывался с недостаточной силой из-за превышения допустимого уровня влажности.

Это произошло в результате использования упаковки, которая при ненадлежащем хранении пропускала влагу. Теперь все партии пороха фасуют в герметичную упаковку, которая способна выдерживать не менее 10 часов пребывания в воде. Такая упаковка будет применяться как для мин, так и для других боеприпасов. Порох из изъятой партии высушат и используют повторно.

Новая упаковка также должна обеспечивать 10 лет хранения боеприпаса на складах. Сами заряды после открытия могут храниться 12 часов на открытом воздухе, ведь добавили дополнительное лакирование заряда. То есть мина идет с новым взрывателем, с новым доработанным основным зарядом и проверкой всех геометрических параметров

- сказал Сметанин.

Производитель заменяет всю изъятую продукцию за свой счет и продолжает работать в штатном режиме, уже поставив более 32 000 боеприпасов. В новых минах установлены современные взрыватели вместо советских. По словам Сметанина, в прошлом году половина мин на фронте была украинского производства.

В 2025 году планируется изготовить максимальное количество боеприпасов, которое почти полностью покроет потребности. Всего в этом году произведут миллионы минометных выстрелов и других боеприпасов.

Напомним,

В СМИ появилась информация,  что украинские бойцы используют бракованные минометные мины производства «Укроборонпрома». Военные на фронте жалуются, что боеприпасы  низкого качества.

Минобороны и ГБР в ноябре 2024 года расследовали делапо бракованным минам, партию боеприпасов изъяли.

3 декабря 2024 года Рада проголосовала за вызов министробороны Рустема Умерова для объяснений относительно скандалов с оборонными заказами. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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