В Харькове зафиксировано падение БпЛА: трое пострадавших, горят авто

В Харькове зафиксировано падение вражеских БпЛА. Известно также о трех пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Предварительно, в Слободском районе Харькова зафиксировано падение вражеских БпЛА - сообщил Синегубов.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в результате атаки пострадал многоквартирный дом, горят авто.

В результате обстрела Харькова вражескими беспилотниками пострадал многоквартирный дом. Возле него горят авто - отметил Терехов.

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Сейчас, по предварительным данным, в Харькове известно о трех пострадавших в результате атаки рф.

Предварительно, в Харькове в результате атаки вражескими беспилотниками пострадали 3 человека. Медики оказывают всю необходимую помощь - отметил глава Харьковской ОВА.

В Харькове прогремел взрыв: город атакуют вражеские беспилотники