В Харькове зафиксировано падение БпЛА: трое пострадавших, горят авто
Киев • УНН
В Слободском районе Харькова зафиксировано падение вражеских БпЛА. В результате атаки рф пострадал многоквартирный дом и загорелись автомобили. Предварительно, три человека получили ранения.
В Харькове зафиксировано падение вражеских БпЛА. Известно также о трех пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Предварительно, в Слободском районе Харькова зафиксировано падение вражеских БпЛА
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в результате атаки пострадал многоквартирный дом, горят авто.
В результате обстрела Харькова вражескими беспилотниками пострадал многоквартирный дом. Возле него горят авто
Добавим
Сейчас, по предварительным данным, в Харькове известно о трех пострадавших в результате атаки рф.
Предварительно, в Харькове в результате атаки вражескими беспилотниками пострадали 3 человека. Медики оказывают всю необходимую помощь
В Харькове прогремел взрыв: город атакуют вражеские беспилотники02.05.25, 21:38 • 2086 просмотров