У Харкові зафіксовано падіння БпЛА: троє постраждалих, палають авто
Київ • УНН
У Слобідському районі Харкова зафіксовано падіння ворожих БпЛА. У результати атаки рф постраждав багатоквартирний будинок та загорілися автомобілі. Попередньо, троє людей отримали поранення.
У Харкові зафіксовано падіння ворожих БпЛА. Відомо також про трьох постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Попередньо, у Слобідському районі Харкова зафіксовано падіння ворожих БпЛА
Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, у результаті атаки постраждав багатоквартирний будинок, горять авто.
Внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горять авто
Додамо
Наразі, за попередніми даними, у Харкові відомо про трьох постраждалих у результаті атаки рф.
Попередньо, в Харкові внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали 3 людини. Медики надають всю необхідну допомогу
У Харкові пролунав вибух: місто атакують ворожі безпілотники02.05.25, 21:38 • 2362 перегляди