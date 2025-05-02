У Харкові зафіксовано падіння БпЛА: троє постраждалих, палають авто

У Харкові зафіксовано падіння ворожих БпЛА. Відомо також про трьох постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Попередньо, у Слобідському районі Харкова зафіксовано падіння ворожих БпЛА - повідомив Синєгубов.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, у результаті атаки постраждав багатоквартирний будинок, горять авто.

Внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горять авто - зазначив Терехов.

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Наразі, за попередніми даними, у Харкові відомо про трьох постраждалих у результаті атаки рф.

Попередньо, в Харкові внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали 3 людини. Медики надають всю необхідну допомогу - зазначив голова Харківської ОВА.

У Харкові пролунав вибух: місто атакують ворожі безпілотники