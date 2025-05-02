У Харкові пролунав вибух: місто атакують ворожі безпілотники
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку БПЛА на місто. У місті пролунав вибух, мешканців закликають бути обережними.
Ворожі дрони атакують Харків, у місті пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті пролунав вибух. Будьте обережні - на Харків ще йдуть "Шахеди"!
Раніше у Повітряних силах попередили про ворожий дрон над Харковом.
У Харкові ворожий безпілотник влучив в АЗС, виникла пожежа30.04.25, 23:52 • 6730 переглядiв