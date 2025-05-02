У Харкові пролунав вибух: місто атакують ворожі безпілотники

Ворожі дрони атакують Харків, у місті пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Харків під атакою ворожих БПЛА. У місті пролунав вибух. Будьте обережні - на Харків ще йдуть "Шахеди"! - повідомив Терехов.

Раніше у Повітряних силах попередили про ворожий дрон над Харковом.

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