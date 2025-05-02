В Харькове прогремел взрыв: город атакуют вражеские беспилотники

Вражеские дроны атакуют Харьков, в городе прогремел взрыв. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе прогремел взрыв. Будьте осторожны – на Харьков еще идут "Шахеды"! - сообщил Терехов.

Ранее в Воздушных силах предупредили о вражеском дроне над Харьковом.

В Харькове вражеский беспилотник попал в АЗС, возник пожар