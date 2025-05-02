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В Харькове прогремел взрыв: город атакуют вражеские беспилотники

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке БПЛА на город. В городе прогремел взрыв, жителей призывают быть осторожными.

В Харькове прогремел взрыв: город атакуют вражеские беспилотники

Вражеские дроны атакуют Харьков, в городе прогремел взрыв. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе прогремел взрыв. Будьте осторожны – на Харьков еще идут "Шахеды"! 

- сообщил Терехов.

Ранее в Воздушных силах предупредили о вражеском дроне над Харьковом.

В Харькове вражеский беспилотник попал в АЗС, возник пожар30.04.25, 23:52 • 6466 просмотров

Антонина Туманова

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