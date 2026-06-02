В Харькове возросло количество пострадавших после ночной атаки РФ

Количество пострадавших в Слободском районе Харькова в результате ночной российской атаки возросло до восьми человек. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По его словам, семь человек получили острую реакцию на стресс, еще одна женщина получила ранения осколками стекла. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее Синегубов сообщал, что российские войска нанесли ракетные удары по Киевскому району Харькова.

По предварительной информации, враг нанес ракетные удары по Киевскому району города. Выясняем подробности относительно повреждений и пострадавших. Все экстренные службы работают в усиленном режиме – отметил он.

В ночь на 2 июня Харьков также подвергся атакам ударных беспилотников. Попадания и пожары были зафиксированы в Основянском, Немышлянском и других районах города. Информация о последствиях обстрелов продолжает уточняться.

