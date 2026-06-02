В Харькове после ракетных ударов и атак дронов пострадали шесть человек, среди них ребенок
Киев • УНН
В ночь на 2 июня россия атаковала Харьков баллистикой и дронами. Пострадали шесть человек, в том числе 11-летняя девочка, зафиксированы попадания в здания.
В ночь на 2 июня российские войска нанесли серию ударов по Харькову с применением ударных беспилотников и баллистических ракет. Попадания зафиксированы в нескольких районах города, есть пострадавшие. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.
Детали
Первый удар беспилотника пришелся на промышленную зону Основянского района. Впоследствии было зафиксировано еще одно попадание в Слободском районе. В результате обстрела Основянского района возник пожар, а также появилась информация о пострадавших.
Около двух часов ночи Харьков подвергся ракетной атаке. По словам Терехова, Киевский и Слободской районы были атакованы баллистическими ракетами. Позже мэр уточнил, что оба удара баллистикой фактически пришлись по Киевскому району города.
Кроме того, российский ударный дрон попал в Немышлянском районе. В результате атаки загорелось офисное здание.
По последним данным, в Немышлянском районе в результате вражеского обстрела пострадали шесть человек, среди которых 11-летняя девочка.
В Немышлянском районе - шесть человек, в том числе 11-летняя девочка, пострадали в результате вражеского обстрела
Информация о последствиях атак и состоянии пострадавших уточняется. На местах попаданий работают экстренные службы.
