В Харькове после ракетных ударов и атак дронов пострадали шесть человек, среди них ребенок

$44.2751.55
ukenru
23:28 • 6560 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 15934 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 27651 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 24362 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 60371 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 44937 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 45791 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 61701 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 95641 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 70546 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.2м/с
65%
752мм
Популярные новости
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 26467 просмотра
Многодетная мать на Закарпатье снимала порно с 13-летней дочерью, её отправили под стражуPhoto1 июня, 14:20 • 10214 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 21991 просмотра
путин в кремле собрал совещание из-за "удара по Старобельску" и снова пригрозил Украине "неотвратимым" наказанием18:45 • 11102 просмотра
россия осуществляет комбинированную атаку: запущены ракеты «Калибр», баллистика и десятки дронов по Украине23:04 • 5378 просмотра
публикации
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 22064 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 26547 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 60369 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 62614 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 76390 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Биньямин Нетаньяху
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Ливан
Израиль
Реклама
УНН Lite
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 17606 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 55581 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 51165 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 70874 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 84808 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Truth Social
The New York Times

В Харькове после ракетных ударов и атак дронов пострадали шесть человек, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 658 просмотра

В ночь на 2 июня россия атаковала Харьков баллистикой и дронами. Пострадали шесть человек, в том числе 11-летняя девочка, зафиксированы попадания в здания.

В Харькове после ракетных ударов и атак дронов пострадали шесть человек, среди них ребенок

В ночь на 2 июня российские войска нанесли серию ударов по Харькову с применением ударных беспилотников и баллистических ракет. Попадания зафиксированы в нескольких районах города, есть пострадавшие. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

Первый удар беспилотника пришелся на промышленную зону Основянского района. Впоследствии было зафиксировано еще одно попадание в Слободском районе. В результате обстрела Основянского района возник пожар, а также появилась информация о пострадавших.

Около двух часов ночи Харьков подвергся ракетной атаке. По словам Терехова, Киевский и Слободской районы были атакованы баллистическими ракетами. Позже мэр уточнил, что оба удара баллистикой фактически пришлись по Киевскому району города.

россия осуществляет комбинированную атаку: запущены ракеты «Калибр», баллистика и десятки дронов по Украине02.06.26, 02:04 • 5422 просмотра

Кроме того, российский ударный дрон попал в Немышлянском районе. В результате атаки загорелось офисное здание.

По последним данным, в Немышлянском районе в результате вражеского обстрела пострадали шесть человек, среди которых 11-летняя девочка.

В Немышлянском районе - шесть человек, в том числе 11-летняя девочка, пострадали в результате вражеского обстрела

- заявил мэр.

Информация о последствиях атак и состоянии пострадавших уточняется. На местах попаданий работают экстренные службы.

рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами02.06.26, 02:28 • 6562 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков