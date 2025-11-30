$42.190.00
48.870.00
ukenru
07:27 • 418 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 13821 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 25678 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 21192 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 21164 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 20583 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 16070 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 15806 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14361 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14938 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Ираке возобновили работу газового месторождения Хор-Мор после атаки дрона

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Месторождение Хор-Мор в Курдистане возобновило работу после удара беспилотника, вызвавшего масштабные отключения электроэнергии. Поставки газа на электростанции возобновлены в 2:00 воскресенья, стабилизировав энергосистему региона.

В Ираке возобновили работу газового месторождения Хор-Мор после атаки дрона
Фото: Reuters

Газовое месторождение Хор-Мор в Курдистане снова заработало после нескольких дней простоя, вызванного ударом беспилотника, что привело к масштабным отключениям электроэнергии в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Министерство электроэнергетики курдского регионального правительства сообщило, что поставки газа на электростанции возобновлены в 2:00 воскресенья, вернув работу энергосистемы в стабильный режим.

Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов29.11.25, 12:28 • 14938 просмотров

Атака дрона, попавшего в резервуар для хранения, заставила оператора месторождения Dana Gas временно остановить добычу. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за удар.

Это крупнейший инцидент с июля, когда серия атак дронов по нефтяным объектам сократила добычу в регионе на 150 тысяч баррелей в сутки. Курдистан – автономный регион Ирака со значительными американскими инвестициями в энергетику.

Подрыв двух танкеров "теневого флота" рф: операцию провела Служба безопасности с дронами Sea Baby29.11.25, 13:19 • 7096 просмотров

Степан Гафтко

