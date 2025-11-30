В Ираке возобновили работу газового месторождения Хор-Мор после атаки дрона
Месторождение Хор-Мор в Курдистане возобновило работу после удара беспилотника, вызвавшего масштабные отключения электроэнергии. Поставки газа на электростанции возобновлены в 2:00 воскресенья, стабилизировав энергосистему региона.
Газовое месторождение Хор-Мор в Курдистане снова заработало после нескольких дней простоя, вызванного ударом беспилотника, что привело к масштабным отключениям электроэнергии в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Министерство электроэнергетики курдского регионального правительства сообщило, что поставки газа на электростанции возобновлены в 2:00 воскресенья, вернув работу энергосистемы в стабильный режим.
Атака дрона, попавшего в резервуар для хранения, заставила оператора месторождения Dana Gas временно остановить добычу. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за удар.
Это крупнейший инцидент с июля, когда серия атак дронов по нефтяным объектам сократила добычу в регионе на 150 тысяч баррелей в сутки. Курдистан – автономный регион Ирака со значительными американскими инвестициями в энергетику.
