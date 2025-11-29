$42.190.00
10:28 • 766 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
08:59 • 4798 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
07:54 • 10512 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 21578 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 33360 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 34186 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 37554 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 52501 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 29728 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 22408 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
В Киеве подтверждена гибель человека в результате атаки РФ29 ноября, 01:37 • 14890 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 11: в ГСЧС показали последствияPhoto29 ноября, 03:02 • 17705 просмотра
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К29 ноября, 05:03 • 7336 просмотра
Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко05:30 • 14691 просмотра
Буданов направляется на переговоры в США – The Economist07:59 • 5532 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 52511 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 40303 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 48678 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 46923 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 52309 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода и авиаремонтного завода. Также были поражены другие объекты, принадлежащие оккупантам.

Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов, пишет УНН.

Детали

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 29 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким важным объектам российского агрессора", - указали в Генштабе.

В частности, в г. Таганрог Ростовской области рф поражались мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50. По предварительной информации, возник пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95

- говорится в сообщении Генштаба.

Как указано, результаты уточняются.

Также Силы обороны Украины в очередной раз нанесли поражение по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае рф, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим пожаром на объекте

- отметили в Генштабе.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, подтверждено уничтожение вертикального резервуара РВ-5000 в результате попаданий 25 ноября 2025 года по инфраструктуре морского нефтяного терминала порта "Туапсе" в Краснодарском крае рф

- проинформировали в Генштабе.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожар29.11.25, 09:36 • 3726 просмотров

Юлия Шрамко

