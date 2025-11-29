Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов, пишет УНН.

Детали

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 29 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким важным объектам российского агрессора", - указали в Генштабе.

В частности, в г. Таганрог Ростовской области рф поражались мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50. По предварительной информации, возник пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95 - говорится в сообщении Генштаба.

Как указано, результаты уточняются.

Также Силы обороны Украины в очередной раз нанесли поражение по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае рф, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим пожаром на объекте - отметили в Генштабе.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, подтверждено уничтожение вертикального резервуара РВ-5000 в результате попаданий 25 ноября 2025 года по инфраструктуре морского нефтяного терминала порта "Туапсе" в Краснодарском крае рф - проинформировали в Генштабе.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

