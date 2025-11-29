Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода и авиаремонтного завода. Также были поражены другие объекты, принадлежащие оккупантам.
Детали
"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 29 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким важным объектам российского агрессора", - указали в Генштабе.
В частности, в г. Таганрог Ростовской области рф поражались мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50. По предварительной информации, возник пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95
Как указано, результаты уточняются.
Также Силы обороны Украины в очередной раз нанесли поражение по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае рф, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим пожаром на объекте
Степень нанесенного ущерба уточняется.
Кроме того, подтверждено уничтожение вертикального резервуара РВ-5000 в результате попаданий 25 ноября 2025 года по инфраструктуре морского нефтяного терминала порта "Туапсе" в Краснодарском крае рф
"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
