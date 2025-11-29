В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожар

$42.190.00
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 25279 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 27620 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 32691 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 44912 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 28454 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 21699 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 43830 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 23197 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 19479 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Популярные новости
Киев под комбинированной атакой рф: в столице многочисленные пожары, повреждены многоэтажки28 ноября, 23:08 • 9298 просмотра
Кабмин уволил Григоренко с должности первого замминистра культуры28 ноября, 23:52 • 9790 просмотра
В Киеве подтверждена гибель человека в результате атаки РФ29 ноября, 01:37 • 8828 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 11: в ГСЧС показали последствияPhoto03:02 • 12179 просмотра
Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко05:30 • 7652 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 44913 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 35152 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 43830 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 42391 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 47436 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 28337 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 46149 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 66020 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 98173 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 112928 просмотра
В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожар

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В результате атаки беспилотников на Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ возник пожар, охвативший площадь 250 кв. м. Пострадавших нет, персонал эвакуирован, повреждена часть технического оборудования.

В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожар

Афипский НПЗ атакован в краснодарском крае рф, возник пожар, сообщили местные власти, пишет УНН.

Детали

"В Северском районе из-за атаки беспилотников произошел пожар на территории Афипского НПЗ", сообщили в оперативном штабе краснодарского края.

По предварительным данным, пострадавших нет. персонал завода, как сообщается, эвакуирован в укрытие. "Предварительно площадь возгорания около 100 кв. м. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали. На месте работают экстренные и специальные службы", - говорится в сообщении.

Позже в оперштабе уточнили, что "возгорание локализовали на площади 250 кв. м".

Также там сообщили, что из-за падения обломков БПЛА возник пожар на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в пгт Афипский.

Ранее Афипский НПЗ был под ударом 26 сентября.

БПЛА атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае: вспыхнул сильный пожар26.09.25, 07:18 • 4446 просмотров

