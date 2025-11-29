В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожар

Афипский НПЗ атакован в краснодарском крае рф, возник пожар, сообщили местные власти, пишет УНН.

Детали

"В Северском районе из-за атаки беспилотников произошел пожар на территории Афипского НПЗ", сообщили в оперативном штабе краснодарского края.

По предварительным данным, пострадавших нет. персонал завода, как сообщается, эвакуирован в укрытие. "Предварительно площадь возгорания около 100 кв. м. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали. На месте работают экстренные и специальные службы", - говорится в сообщении.

Позже в оперштабе уточнили, что "возгорание локализовали на площади 250 кв. м".

Также там сообщили, что из-за падения обломков БПЛА возник пожар на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в пгт Афипский.

Ранее Афипский НПЗ был под ударом 26 сентября.

