В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожар
Киев • УНН
В результате атаки беспилотников на Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ возник пожар, охвативший площадь 250 кв. м. Пострадавших нет, персонал эвакуирован, повреждена часть технического оборудования.
Афипский НПЗ атакован в краснодарском крае рф, возник пожар, сообщили местные власти, пишет УНН.
Детали
"В Северском районе из-за атаки беспилотников произошел пожар на территории Афипского НПЗ", сообщили в оперативном штабе краснодарского края.
По предварительным данным, пострадавших нет. персонал завода, как сообщается, эвакуирован в укрытие. "Предварительно площадь возгорания около 100 кв. м. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали. На месте работают экстренные и специальные службы", - говорится в сообщении.
Позже в оперштабе уточнили, что "возгорание локализовали на площади 250 кв. м".
Также там сообщили, что из-за падения обломков БПЛА возник пожар на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в пгт Афипский.
Ранее Афипский НПЗ был под ударом 26 сентября.
