У рф заявили про атаку дронів на Афіпський НПЗ у краснодарському краї, виникла пожежа
Київ • УНН
Внаслідок атаки безпілотників на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї рф виникла пожежа, охопивши площу 250 кв. м. Постраждалих немає, персонал евакуйовано, пошкоджено частину технічного обладнання.
Афіпський НПЗ атакований у краснодарському краї рф, виникла пожежа, повідомила місцева влада, пише УНН.
Деталі
"У Сєвєрському районі через атаку безпілотників сталася пожежа на території Афіпського НПЗ", повідомили в оперативному штабі краснодарського краю.
За попередніми даними, постраждалих немає. персонал заводу, як повідомляється, евакуйовано в укриття. "Попередньо площа займання близько 100 кв. м. Пошкоджено частину технічного обладнання на території заводу, резервуари не постраждали. На місці працюють екстрені та спеціальні служби", - ідеться у повідомленні.
Пізніше в оперштабі уточнили, що "загоряння локалізували на площі 250 кв. м".
Також там повідомили, що через падіння уламків БПЛА виникла пожежа на території підсобного господарства сільгосппідприємства у смт Афіпський.
Раніше Афіпський НПЗ був під ударом 26 вересня.
