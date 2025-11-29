У рф заявили про атаку дронів на Афіпський НПЗ у краснодарському краї, виникла пожежа

Афіпський НПЗ атакований у краснодарському краї рф, виникла пожежа, повідомила місцева влада, пише УНН.

Деталі

"У Сєвєрському районі через атаку безпілотників сталася пожежа на території Афіпського НПЗ", повідомили в оперативному штабі краснодарського краю.

За попередніми даними, постраждалих немає. персонал заводу, як повідомляється, евакуйовано в укриття. "Попередньо площа займання близько 100 кв. м. Пошкоджено частину технічного обладнання на території заводу, резервуари не постраждали. На місці працюють екстрені та спеціальні служби", - ідеться у повідомленні.

Пізніше в оперштабі уточнили, що "загоряння локалізували на площі 250 кв. м".

Також там повідомили, що через падіння уламків БПЛА виникла пожежа на території підсобного господарства сільгосппідприємства у смт Афіпський.

Раніше Афіпський НПЗ був під ударом 26 вересня.

