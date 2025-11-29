$42.190.00
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 25302 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 27633 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 32704 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 44935 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 28456 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 21701 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 43842 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 23198 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 19481 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
У рф заявили про атаку дронів на Афіпський НПЗ у краснодарському краї, виникла пожежа

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Внаслідок атаки безпілотників на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї рф виникла пожежа, охопивши площу 250 кв. м. Постраждалих немає, персонал евакуйовано, пошкоджено частину технічного обладнання.

У рф заявили про атаку дронів на Афіпський НПЗ у краснодарському краї, виникла пожежа

Афіпський НПЗ атакований у краснодарському краї рф, виникла пожежа, повідомила місцева влада, пише УНН.

Деталі

"У Сєвєрському районі через атаку безпілотників сталася пожежа на території Афіпського НПЗ", повідомили в оперативному штабі краснодарського краю.

За попередніми даними, постраждалих немає. персонал заводу, як повідомляється, евакуйовано в укриття. "Попередньо площа займання близько 100 кв. м. Пошкоджено частину технічного обладнання на території заводу, резервуари не постраждали. На місці працюють екстрені та спеціальні служби", - ідеться у повідомленні.

Пізніше в оперштабі уточнили, що "загоряння локалізували на площі 250 кв. м".

Також там повідомили, що через падіння уламків БПЛА виникла пожежа на території підсобного господарства сільгосппідприємства у смт Афіпський.

Раніше Афіпський НПЗ був під ударом 26 вересня.

БпЛА атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї: спалахнула сильна пожежа26.09.25, 07:18 • 4446 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Техніка
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні